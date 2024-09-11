Внучка Маслякова Таисия не снимала темные очки во время церемонии прощания с телеведущим

11 сентября в Москве состоялась церемония прощания с Александром Масляковым. Он скончался на 83-м году жизни. Телеведущий боролся с раком, но, к сожалению, не смог его победить. Врачи также признавались, что ничего не могли сделать с опухолью в легких.

В зале «Планета КВН» собрались родные, а также друзья, коллеги и поклонники Александра Маслякова. Большую часть жизни Александр Масляков проработал на телевидении . Константин Эрнст назвал его незаменимым человеком. А Екатерина Стриженова уверена, что ученики Александра Васильевича не дадут его делу погибнуть.