Внучка Маслякова Таисия не снимала темные очки во время церемонии прощания с телеведущим

Александр Масляков. Фото: Global Look Press

После смерти Александра Маслякова наследницей его «империи» станет внучка.

11 сентября в Москве состоялась церемония прощания с Александром Масляковым. Он скончался на 83-м году жизни. Телеведущий боролся с раком, но, к сожалению, не смог его победить. Врачи также признавались, что ничего не могли сделать с опухолью в легких.

В зале «Планета КВН» собрались родные, а также друзья, коллеги и поклонники Александра Маслякова. Большую часть жизни Александр Масляков проработал на телевидении. Константин Эрнст назвал его незаменимым человеком. А Екатерина Стриженова уверена, что ученики Александра Васильевича не дадут его делу погибнуть.

Рядом с гробом сидели вдова телеведущего Светлана Маслякова, сын Александр и невестка Ангелина Маслякова. К ним присоединилась внучка Маслякова, 18-летняя Таисия. Она была в черном платье и платке. Глаза гламурная внучка Александра Маслякова Таисия решила спрятать под темными солнцезащитными очками. В ее руках был платок. По всей видимости, девушка просто не хотела показывать окружающим свои слезы.

Таисия Маслякова не снимала очки. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

В этот день вспомнили яркие моменты, которые связаны с Масляковым, такие персоны как Александр Хрусталев, Пелагея, Константин Лавроненко, Вадим Галыгин и другие звезды. Многие пришли с цветами, как Алла Михеева. А президент России Владимир Путин передал венок с лентой.

Похороны Александра Маслякова состоятся на Новодевичьем кладбище. Напомним, что после смерти телеведущего именно его внучка станет наследницей «империи» КВН.

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