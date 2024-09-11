Внучка Маслякова Таисия не снимала темные очки во время церемонии прощания с телеведущим

11 сентября в Москве состоялась церемония прощания с Александром Масляковым. Он скончался на 83-м году жизни. Телеведущий боролся с раком, но, к сожалению, не смог его победить. Врачи также признавались, что ничего не могли сделать с опухолью в легких.
В зале «Планета КВН» собрались родные, а также друзья, коллеги и поклонники Александра Маслякова. Большую часть жизни Александр Масляков проработал на телевидении
Рядом с гробом сидели вдова телеведущего
Таисия Маслякова не снимала очки. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
В этот день вспомнили яркие моменты, которые связаны с Масляковым, такие персоны как Александр Хрусталев, Пелагея, Константин Лавроненко, Вадим Галыгин и другие звезды. Многие пришли с цветами, как Алла Михеева. А президент России Владимир Путин передал венок с лентой.
Похороны Александра Маслякова состоятся на Новодевичьем кладбище. Напомним, что после смерти телеведущего именно его внучка станет наследницей «империи» КВН.
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