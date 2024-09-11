Стриженова — у гроба Маслякова: «Ученики не позволят загубить дело его жизни»

Не могла остаться в стороне Екатерина Стриженова ,которая много лет была членом жюри КВН. Она едва сдержала слезы, когда подошла к микрофону.

«Александр Васильевич никогда не сдавался. Я ему очень благодарна, что он пригласил меня пожить на этой Планете КВН. Я там с удовольствием осталась, потому что КВН стал семьей. И пока мы «жюрили», наши дети росли и тоже все впитывали. Александр Васильевич говорил, что шутить надо так, чтобы это было не стыдно показать нашим детям. И эта планка высокая осталась. Он вообще очень много оставил нам. Александр Васильевич очень любил свою семью, поэтому так было хорошо.