Стриженова — у гроба Маслякова: «Ученики не позволят загубить дело его жизни»

Простить с Масляковым пришли многие выпускники КВН: Вадим Галыгин, Александр Ревва, Елена Борщева с мужем, Александр Хрусталев и другие персоны. Речь произнес Константин Эрнст. Директор Первого канала назвал телеведущего незаменимым.
«Для страны была улыбка Гагарина, у телевидения для страны была улыбка Маслякова. Без малого шесть десятилетий он помогал стране улыбаться», — заявил Эрнст.
Также взял слово ведущий Первого канала Леонид Якубович. Он опечален тем, что из жизни уходят столь талантливые и мощные люди. Ведущий шоу «Поле чудес» вспомнил, каким был Масляков.
«Он мог быть суровым, но несмотря ни на что, он стране дарил улыбку. И запомнят его таким, а не каким-нибудь другим. Надо обладать недюжинным характером, чтобы дарить стране улыбку и хорошее настроение. Это очень трудно. Некоторое время назад я решил выбросить записную книжку, потому что это невозможно. Как ни печально, но они уходят. Но есть те, которые остаются навсегда. Вот он — из таких людей. Все, что сегодня происходит, это из категории «не может быть». Не может быть и все», — сказал Леонид Якубович.
Не могла остаться в стороне Екатерина Стриженова,которая много лет была членом жюри КВН. Она едва сдержала слезы, когда подошла к микрофону.
«Александр Васильевич никогда не сдавался. Я ему очень благодарна, что он пригласил меня пожить на этой Планете КВН. Я там с удовольствием осталась, потому что КВН стал семьей. И пока мы «жюрили», наши дети росли и тоже все впитывали. Александр Васильевич говорил, что шутить надо так, чтобы это было не стыдно показать нашим детям. И эта планка высокая осталась. Он вообще очень много оставил нам. Александр Васильевич очень любил свою семью, поэтому так было хорошо.
Мы так много смеялись с Александром Васильевичем. А сегодня очень-очень грустно. Но я уверена, что КВН будет продолжаться, потому что у Александра Васильевича слишком много учеников, чтобы они позволили загубить дело его жизни. Этого просто не может быть», — сказала телеведущая Екатерина Стриженова.