Сын Александра Маслякова с женой пришел на прощание с отцом

Александр Масляков ушел из жизни 8 сентября. Он тяжело болел несколько лет. После ковида у телеведущего нашли раковую опухоль в легких. Оперировать новообразование было нельзя, поэтому врачи оказывали лишь паллиативную помощь Александру Маслякову.

11 сентября в зале «Планета КВН» состоялась ц еремония прощания . У гроба сидела в дова телеведущего Светлана Маслякова . Она постоянно утирала слезы платком.