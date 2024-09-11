Сын Александра Маслякова с женой пришел на прощание с отцом

Александр Масляков ушел из жизни 8 сентября. Он тяжело болел несколько лет. После ковида у телеведущего нашли раковую опухоль в легких. Оперировать новообразование было нельзя, поэтому врачи оказывали лишь паллиативную помощь Александру Маслякову.
11 сентября в зале «Планета КВН» состоялась ц
Пришел также единственный сын Александра Васильевича —
В этот день возложить цветы к гробу телеведущего пришли Юлия Михалкова и
Похоронен Александр Масляков будет на Новодевичьем кладбище 11 сентября.
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