Сын Александра Маслякова с женой пришел на прощание с отцом

Александр Масляков. Фото: Global Look Press

Александр Масляков-младший не сразу появился в зале «Планета КВН».

Александр Масляков ушел из жизни 8 сентября. Он тяжело болел несколько лет. После ковида у телеведущего нашли раковую опухоль в легких. Оперировать новообразование было нельзя, поэтому врачи оказывали лишь паллиативную помощь Александру Маслякову.

11 сентября в зале «Планета КВН» состоялась церемония прощания. У гроба сидела вдова телеведущего Светлана Маслякова. Она постоянно утирала слезы платком.

Пришел также единственный сын Александра Васильевича Александр Масляков-младший. Он облачился во все черное. На нем просто не было лица от горя. С ним была красавица-жена Ангелина Маслякова, которая пришла в платье, покрыв голову платком. Они сели рядом со вдовой Маслякова Светланой Масляковой.

Александр Масляков-младший с женой. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.org

В этот день возложить цветы к гробу телеведущего пришли Юлия Михалкова и Алла Михеева. Также речи произнесли Константин Эрнст, Леонид Якубович, Екатерина Стриженова и другие известные личности.

Похоронен Александр Масляков будет на Новодевичьем кладбище 11 сентября.

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