Вдова Александра Маслякова расплакалась во время прощания с ним

8 сентября не стало Александра Маслякова. Он несколько лет боролся с раковой опухолью в легких. Однако прооперировать врачи его не могли. Телеведущий умер в больнице.

11 сентября состоялось прощание с мэтром , которое организовали в знаковом месте — зале «Планета КВН». Проститься с Александром Масляковым пришли коллеги и друзья.

В числе тех, кто отдал дань памяти покойному мэтру, Константин Эрнст, Леонид Якубович, Константин Райкин.

Гроб стоял на сцене. На экране высвечивались фото телеведущего. У гроба сидела вдова Александра Маслякова Светлана Маслякова . Она была режиссером и долгое время трудилась ассистентом режиссера «КВН».