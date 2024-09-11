Вдова Александра Маслякова расплакалась во время прощания с ним

Александр Масляков с женой. Фото: Global Look Press

В Москве началось прощание с телеведущим Александром Масляковым.

8 сентября не стало Александра Маслякова. Он несколько лет боролся с раковой опухолью в легких. Однако прооперировать врачи его не могли. Телеведущий умер в больнице.

11 сентября состоялось прощание с мэтром, которое организовали в знаковом месте — зале «Планета КВН». Проститься с Александром Масляковым пришли коллеги и друзья.

В числе тех, кто отдал дань памяти покойному мэтру, Константин Эрнст, Леонид Якубович, Константин Райкин.

Гроб стоял на сцене. На экране высвечивались фото телеведущего. У гроба сидела вдова Александра Маслякова Светлана Маслякова. Она была режиссером и долгое время трудилась ассистентом режиссера «КВН».

На церемонии прощания вдова телеведущего Светлана Маслякова предстала в черной одежде и платке. Светлана Маслякова не могла сдержать слез и постоянно утирала их платком. Она не сводила глаз с лица своего покойного мужа, словно не могла поверить в случившееся.

Вдова Александра Маслякова. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.org

Многие подходили и старались поддержать вдову Светлану Маслякову. На прощании присутствовал сын телеведущего Александр Масляков-младший с женой Ангелиной Масляковой. Он также бы убит горем, но старался сдерживать эмоции.

Напомним, что похороны Маслякова пройдут на Новодевичьем кладбище.

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Вдова Маслякова не могла сдержать слез. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.org

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