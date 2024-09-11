Вдова Александра Маслякова расплакалась во время прощания с ним

8 сентября не стало Александра Маслякова. Он несколько лет боролся с раковой опухолью в легких. Однако прооперировать врачи его не могли. Телеведущий умер в больнице.
11 сентября состоялось
В числе тех, кто отдал дань памяти покойному мэтру, Константин Эрнст, Леонид Якубович, Константин Райкин.
Гроб стоял на сцене. На экране высвечивались фото телеведущего. У гроба сидела вдова Александра Маслякова
На церемонии прощания вдова телеведущего
Вдова Александра Маслякова. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.org
Многие подходили и старались поддержать вдову
Напомним, что похороны Маслякова пройдут на Новодевичьем кладбище.
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Вдова Маслякова не могла сдержать слез. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.org
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