Константин Эрнст поддержал плачущую вдову Александра Маслякова на прощании с ведущим КВН

11 сентября в Москве прошла церемония прощания с Александром Масляковым. Он умер на 83-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием. В последние месяцы, по слухам, он уже не мог ходить и говорить. Александру Маслякову оказывали паллиативную помощь, опухоль была неоперабельной.

Проститься с Александром Масляковым пришли родные и друзья. В зале «Планета КВН» собралось много людей, включая поклонников его таланта. Одним из первых подошел к гробу Константин Эрнст . Генеральный директор Первого канала хорошо знал телеведущего, так как КВН выходил именно на главном канале страны.