Константин Эрнст поддержал плачущую вдову Александра Маслякова на прощании с ведущим КВН
Константин Эрнст. Фото: Global Look Press
Генеральный директор Первого канала появился на церемонии прощания с Александром Масляковым.
11 сентября в Москве прошла церемония прощания с Александром Масляковым. Он умер на 83-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием. В последние месяцы, по слухам, он уже не мог ходить и говорить. Александру Маслякову оказывали паллиативную помощь, опухоль была неоперабельной.
Проститься с Александром Масляковым пришли родные и друзья. В зале «Планета КВН» собралось много людей, включая поклонников его таланта. Одним из первых подошел к гробу Константин Эрнст. Генеральный директор Первого канала хорошо знал телеведущего, так как КВН выходил именно на главном канале страны.
Константин Эрнст простился с Александром Масляковым. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.org
Почтить память мэтра пришли и другие известные личности: Екатерина Скулкина, Леонид Якубович, Владислав Третьяк, а также другие персоны. Для многих Масляков стал человеком, который открыл двери в мир телевидения. Ранее Павел Воля, Гарик Харламов и другие юмористы выразили свои соболезнования семье телеведущего.
Напомним, что похороны пройдут на Новодевичьем кладбище также 11 сентября.