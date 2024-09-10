Уволил Гарика Харламова, поругался с Тимуром Батрутдиновым и прекратил «Игру»: с кем конфликтовал Александр Масляков

8 сентября ушел из жизни Александр Масляков . После ухода основателя и многолетнего ведущего КВН звезды вспоминают свой опыт общения с ним.

Так, Гарик Харламов отметил, что для резидентов Comedy Club, многие из которых вышли из-под крыла КВН, это был человек-эпоха.

«Спасибо вам, Александр Васильевич, за все!» — сказал Харламов.

А Павел Воля добавил, что именно благодаря Александру Маслякову многие участники Comedy Club полюбили шутки и поверили в себя.

«Нам это понравилось. И мы продолжили этот путь. Мы хотим лично от всего Comedy Club сказать спасибо за то, что мы оказались в этой профессии», — подчеркнул Павел Воля.

Впрочем, в свое время у того же Гарика Харламова даже случился конфликт с Александром Васильевичем. И не только у него… Давайте вспомним, кто решился перечить основателю Клуба веселых и находчивых и что из этого вышло.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»!

Как Александр Масляков выгнал из команды КВН Гарика Харламова

Когда Гарик Харламов играл в команде «Незолотая молодежь», он параллельно согласился вместе с Лолитой вести премию «Радиомания». И вроде бы не случилось ничего особенного. Тогда начинающий юморист использовал все шансы, чтобы заявить о себе, да и к тому же деньги никогда не бывают лишними.

Однако тем не менее после этого мероприятия Александр Масляков исключил Гарика из состава команды, после чего опубликовал указ, запрещающий игрокам КВН появляться в других передачах без его согласия.