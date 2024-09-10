Уволил Гарика Харламова, поругался с Тимуром Батрутдиновым и прекратил «Игру»: с кем конфликтовал Александр Масляков
Александр Масляков. Фото: Global Look Press
Из-за чего основатель КВН ссорился со своими игроками.
8 сентября ушел из жизни Александр Масляков. После ухода основателя и многолетнего ведущего КВН звезды вспоминают свой опыт общения с ним.
Так, Гарик Харламов отметил, что для резидентов Comedy Club, многие из которых вышли из-под крыла КВН, это был человек-эпоха.
«Спасибо вам, Александр Васильевич, за все!» — сказал Харламов.
А Павел Воля добавил, что именно благодаря Александру Маслякову многие участники Comedy Club полюбили шутки и поверили в себя.
«Нам это понравилось. И мы продолжили этот путь. Мы хотим лично от всего Comedy Club сказать спасибо за то, что мы оказались в этой профессии», — подчеркнул Павел Воля.
Впрочем, в свое время у того же Гарика Харламова даже случился конфликт с Александром Васильевичем. И не только у него… Давайте вспомним, кто решился перечить основателю Клуба веселых и находчивых и что из этого вышло.
Когда Гарик Харламов играл в команде «Незолотая молодежь», он параллельно согласился вместе с Лолитой вести премию «Радиомания». И вроде бы не случилось ничего особенного. Тогда начинающий юморист использовал все шансы, чтобы заявить о себе, да и к тому же деньги никогда не бывают лишними.
Однако тем не менее после этого мероприятия Александр Масляков исключил Гарика из состава команды, после чего опубликовал указ, запрещающий игрокам КВН появляться в других передачах без его согласия.
После увольнения из КВН Гарик попытался пристроить в Comedy Club и своего друга Тимура Батрутднинова, с которым играл в команде «Незолотая молодежь». И надо сказать, что эта попытка оказалась успешной. Александр Васильевич, конечно, затаил на бывшего кэвээнщика обиду.
Спустя год Александру Маслякову позвонил пранкер, представился Тимуром Батрутдиновым и попытался вывести Александра Васильевича на эмоции. И у него это получилось.
Ведущий КВН разгневался и, не стесняясь в выражениях, высказал все то, что думает о юмористе. Но, конечно, и не предполагал, что это был пранк…
Разговор, безусловно, утек в Сеть и вызвал бурную реакцию общественности.
Прекратил «Игру» на ТНТ
В 2021 году сам Александр Васильевич признался в том, что способствовал закрытию шоу «Игра» на телеканале ТНТ. Концепция проекта заключалась в том, что 12 команд, 6 из которых — с опытными игроками, а 6 — с молодыми, сражались за приз в 30 миллионов рублей.
Тогда многие говорили, что проект частично повторяет идеи КВН. Зрители увидели шесть игр, а потом программа накрылась медным тазом. Официально — из-за сложной коронавирусной ситуации, а на самом деле здесь не обошлось без вмешательства заинтересованных лиц...
Кадр из шоу «Игра». Фото: телеканал ТНТ
«Это же чистейшее мародерство! Назову так, чтобы не употреблять слово «воровство». Натуральное телемародерство. Я не был на Старой площади. Но пару телефонных разговоров на эту тему состоялось. Сначала я звонил, потом мне, — пояснял Александр Масляков.
— Призывал разобраться. Ведь эти, с позволения сказать, «игроки» не потрудились даже что-то видоизменить, банально сделали кальку с проекта, который существует 60 лет».
И за что на Александра Маслякова таил обиду Нурлан Коянбаев
В 2006 году скандал коснулся команды «Астана.KZ»: в полуфинале Высшей лиги КВН игрокам поставили низкие оценки. Капитан команды Нурлан Коянбаев не ожидал такого поворота событий и заплакал прямо на сцене.
В СМИ писали, что на следующей игре Коянбаев якобы появился в сильном алкогольном опьянении. Команда решила отстранить его от игры. В порыве эмоций за кулисами Нурлан начал бить ногами декорации, потом громко выругался на Маслякова. Тот услышал… И в итоге казахстанская команда осталась без своего капитана.
Впоследствии Нурлан Коянбаев стал успешным актером, продюсером и ведущим и в одном из своих интервью предполагал, что команду специально не допустили до финала, чтобы они остались играть в следующем сезоне. Ведь в случае победы парни могли бы отказаться участвовать в КВН в следующем году. Тогда многим из них уже было под 30. Говорят, что Коянбаев еще долго таил обиду на Александра Васильевича…
Нурлан Коянбаев. Фото: кадр из шоу «Вечерний Коянбаев»
Меж тем игроки команды «Астана. KZ» тоже не остались в стороне и выразили свои соболезнования родным и друзьям Александра Маслякова. Все мелкие конфликты отступили перед трагедией…
«Легенда! Прощайте!» — написал вышеупомянутый Нурлан Коянбаев. «Спасибо за все, Александр Васильевич, за игру, за молодость, за семью, за друзей, за юмор, за возможности», — отметил другой игрок казахстанской команды, также известный юморист и шоумен Турсынбек Кабатов.
Обиды обидами! А меж тем Александр Масляков действительно дал многим простым ребятам путевку в успешную жизнь. И хорошо, что они, ныне медийные персоны, помнят об этом.