В Москве началось прощание с Александром Масляковым

В Москве в эти минуты началась церемония прощания с покойным телеведущим Александром Масляковым . Гроб с его телом привезли в зал « Планета КВН ». Именно в этом здании проходили обычно игры, которые он вел. Теперь здесь в последний раз увидят Алексндра Маслякова.

С самого утра к залу стали начали стекаться люди, пожелавшие попрощаться с любимым телеведущим. Поклонники Маслякова, облаченные в черные скорбные одежды пришли с цветами. Многие не могут сдержать слез.

Напомним, что Александр Васильевич стал для многих комиков как отец, так как дам им возможность начать карьеру на сцене. В последние несколько лет он болел. У него нашли неоперабельную раковую опухоль после пандемии. Последние дни жизни артист провел в больнице.

Отметим, что похоронят Маслякова на Новодевичьем кладбище.