В Москве началось прощание с Александром Масляковым

В Москве в эти минуты началась церемония прощания с покойным телеведущим
С самого утра к залу стали начали стекаться люди, пожелавшие попрощаться с любимым телеведущим. Поклонники Маслякова, облаченные в черные скорбные одежды пришли с цветами. Многие не могут сдержать слез.
Напомним, что Александр Васильевич стал для многих комиков как отец, так как дам им возможность начать карьеру на сцене. В последние несколько лет он болел. У него нашли неоперабельную раковую опухоль после пандемии. Последние дни жизни артист провел в больнице.
Отметим, что похоронят Маслякова на Новодевичьем кладбище.
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Прощание с Александром Масляковым. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.org
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