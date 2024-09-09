Наталья Фатеева раскрыла секрет успеха Александра Маслякова: «У него не было конкурентов»

Александр Масляков большую часть жизни проработал на телевидении. Он стал ведущим КВН и дольше всех занимал этот пост. 8 сентября 82-летний телеведущий умер после борьбы с раком. Его здоровье подкосилось после пандемии.

Теперь близкие признаются, что Масляков в последние месяцы жизни уже был совсем плох, не встав и не разговаривал. Для шоу-бизнеса новость о его смерти стала шоком. Павел Воля , Ольга Бузова, Пелагея и другие селебрити выразили свои соболезнования семье звезды.

До Маслякова вела КВН Наталья Фатеева. Она признается, что это было очень давно, пишет KP.RU.

Также артист раскрыла секрет успеха Маслякова.

«Думаю, у него не было конкурентов. Он хорошо чувствовал людей. У него был очень хороший вкус. Я видел фотографии его шикарного загородного дома. И фасад, и отделка — все исключительно на высоком уровне. Очень жалко, что он умер. Он разумный и остроумный человек», — высказалась она.

Когда Фатеева узнала, что телеведущего погубил рак, то она призналась, что эта болезнь буквально косит людей. По ее словам, в театре «Ленком» многие актеры умерли от этого тяжелого недуга.