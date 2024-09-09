Церемония прощания с Александром Масляковым состоится 11 сентября в концертном зале «Планета КВН»

Маслякова похоронят на
Семья мэтра решила, что прощание с Александром Васильевичем состоится в концертном зале «Планета КВН» 11 сентября. Похороны пройдут в тот же день.
Напомним, что ранее сын звезды Александр Масляков-младший подтвердил, что у его отца был рак. Последние шесть месяцев состояние телеведущего было совсем плохом. Он уже не говорил и не вставал с постели.
Многие комики выражают соболезнования семье Маслякова. Он вел КВН с 1964 года и открыл дорогу к славе многим артистам.
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