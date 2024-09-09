Церемония прощания с Александром Масляковым состоится 11 сентября в концертном зале «Планета КВН»

Александр Масляков умер после борьбы с раком. Он узнал о том, что у него опухоль в легких, когда переболел ковидом. Врачи признались, что она неоперабельная. Он получал паллиативную помощь.

Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбищ е. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на близких телеведущего.

Семья мэтра решила, что прощание с Александром Васильевичем состоится в концертном зале «Планета КВН» 11 сентября. Похороны пройдут в тот же день.

Напомним, что ранее сын звезды Александр Масляков-младший подтвердил, что у его отца был рак. Последние шесть месяцев состояние телеведущего было совсем плохом. Он уже не говорил и не вставал с постели.

Многие комики выражают соболезнования семье Маслякова. Он вел КВН с 1964 года и открыл дорогу к славе многим артистам.