Ксения Бородина публично унизила дочь от Курбана Омарова: «Мой задротыш»

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«Мой задротыш», — говорит за кадром
Ксения Бородина.
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Дочь Ксении Бородиной и
Поклонники Ксении Бородиной все же надеются, что звездная мать пошутила. Но даже если так, выглядит такое прозвище странновато, обсудили в Сети.
В кадр попала и старшая дочка Ксении Бородиной Маруся. Ей мама купила сумку люксового бренда. Девочка гордо выгуливает дорогой аксессуар.
Дочери Ксении Бородиной Теона и Маруся. Фото: соцсети Ксении Бородиной
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