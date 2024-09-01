Ксения Бородина публично унизила дочь от Курбана Омарова: «Мой задротыш»

Ксения Бородина с дочками Марусей и Теоной. Фото: соцсети Ксении Бородиной

Ксения Бородина поделилась в микроблоге видео, которым запечатлено, как она обзывает младшую наследницу.

Телеведущая Ксения Бородина доказала, что выбирать выражения — это не ее. Даже если речь идет об общении с самыми близкими людьми, своими дочками.

В микроблоге Ксения Бородина разместила видео, на котором запечатлела, как ее младшая дочь Теона, рожденная в браке с Курбаном Омаровым, примеряет очки.

Ксения Бородина посмеялась над тем, как выглядит Теона в очках и прилюдно обозвала девочку, мягко говоря, некрасивым словом.

«Мой задротыш», — говорит за кадром Ксения Бородина.

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Дочь Ксении Бородиной и Курбана Омарова Теона. Фото: соцсети Ксении Бородиной

Поклонники Ксении Бородиной все же надеются, что звездная мать пошутила. Но даже если так, выглядит такое прозвище странновато, обсудили в Сети.

В кадр попала и старшая дочка Ксении Бородиной Маруся. Ей мама купила сумку люксового бренда. Девочка гордо выгуливает дорогой аксессуар.

Дочери Ксении Бородиной Теона и Маруся. Фото: соцсети Ксении Бородиной

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