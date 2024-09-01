Ксения Бородина публично унизила дочь от Курбана Омарова: «Мой задротыш»

Телеведущая Ксения Бородина доказала, что выбирать выражения — это не ее. Даже если речь идет об общении с самыми близкими людьми, своими дочками.

В микроблоге Ксения Бородина разместила видео, на котором запечатлела, как ее младшая дочь Теона, рожденная в браке с Курбаном Омаровым , примеряет очки.

Ксения Бородина посмеялась над тем, как выглядит Теона в очках и прилюдно обозвала девочку, мягко говоря, некрасивым словом.

«Мой задротыш», — говорит за кадром Ксения Бородина .