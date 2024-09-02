Павел Прилучный не вернул сына Агате Муцениеце к началу учебного года

Павел Прилучный счастлив в браке с Зепюр Брутян . Они растят сына Микаэля. От первой жены Агаты Муцениеце у актера есть еще двое детей: Тимофей и Мия. Агата Муцениеце в суде смогла добиться, чтобы увеличили алименты, которые ей должен платить бывший муж Павел Прилучный . Но недавно Павел затеял суд из-за детей. Он хочет, чтобы они сами решили, с кем хотят жить. На этот раз актер решил уехать с семьей в Геленджик . Павел Прилучный взял с собой старшего наследника.

Накануне артист в соцсети выложил кадры, на которых запечатлено, как он позирует с Тимофеем на яхте. Они поздравили всех с Днем знаний. Павел Прилучный дал понять, что не вернет сына бывшей жене к началу учебного года.