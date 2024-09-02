Павел Прилучный не вернул сына Агате Муцениеце к началу учебного года

Павел Прилучный. Фото: Global Look Press

Павел Прилучный увез наследника Тимофея из Москвы. Актер поделил детей с бывшей женой.

Павел Прилучный счастлив в браке с Зепюр Брутян. Они растят сына Микаэля. От первой жены Агаты Муцениеце у актера есть еще двое детей: Тимофей и Мия. Агата Муцениеце в суде смогла добиться, чтобы увеличили алименты, которые ей должен платить бывший муж Павел Прилучный. Но недавно Павел затеял суд из-за детей. Он хочет, чтобы они сами решили, с кем хотят жить. На этот раз актер решил уехать с семьей в Геленджик. Павел Прилучный взял с собой старшего наследника.

Накануне артист в соцсети выложил кадры, на которых запечатлено, как он позирует с Тимофеем на яхте. Они поздравили всех с Днем знаний. Павел Прилучный дал понять, что не вернет сына бывшей жене к началу учебного года.

Павел Прилучный с сыном Тимофеем. Фото: соцсети Павла Прилучного

«Иногда невозможно отказать желанию своих детей. Тима захотел поехать с нами в Геленджик, и мы решили попробовать учиться дистанционно (временно). Расскажите, кто уже пробовал и какие сложности нас ждут? А может, вовсе и не ждут?» — заявил Павел.

А в это время Агата Муцениеце готовила дочку Мию к школе. Она с ура занималась тем, что собирала наследницу. Ранее актриса рассказала, что пока не хочет комментировать суды с Павлом Прилучным. Она лишь отметила, что справедливость должна восторжествовать.

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