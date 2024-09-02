Павел Прилучный не вернул сына Агате Муцениеце к началу учебного года

Накануне артист в соцсети выложил кадры, на которых запечатлено, как он позирует с Тимофеем на яхте. Они поздравили всех с Днем знаний. Павел Прилучный дал понять, что не вернет сына бывшей жене к началу учебного года.
«Иногда невозможно отказать желанию своих детей. Тима захотел поехать с нами в Геленджик, и мы решили попробовать учиться дистанционно (временно). Расскажите, кто уже пробовал и какие сложности нас ждут? А может, вовсе и не ждут?» — заявил Павел.
А в это время Агата Муцениеце готовила дочку Мию к школе. Она с ура занималась тем, что собирала наследницу. Ранее актриса рассказала, что пока не хочет комментировать суды с Павлом Прилучным. Она лишь отметила, что справедливость должна восторжествовать.