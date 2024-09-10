Невестка Наташи Королевой заявила, что ей нужна сложная операция: «Будут срезать верхнюю челюсть»

Наташа Королева уже давно стала известной персоной. Она счастлива в браке со стриптизером Сергеем Глушко . Они уже 21 год счастливы вместе. Певица вырастила сына Архипа. Супруги заботились о своем наследнике. Первая его девушка Наташе не нравилась, но она не препятствовала чувствам влюбленных. Второй избранницей Архипа стала стриптизерша Мелиссе . Они несколько лет встречались, а минувшим летом сыграли свадьбу . Сергей признавался, что пара проверила свои чувства на прочность, поэтому с женой их поддержали.

Однако теперь Мелисса сообщила, что ей нужна операция на лице. Она рассказала, что хирургическое вмешательство будет сложным, поэтому такая процедура стоит дорого. Однако Королева уже нашла врачей и выделила необходимую сумму денег.

«Челюсть у меня неправильная. Будут срезать верхнюю челюсть. Кости с ног срежут, будут наращивать нижнюю челюсть. Это очень сложно», — поделилась невестка певицы в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

Артистка заверила, что за четыре года избранница сына стала им родной. Она готова помогать молодым людям. А Глушко отметил, что молодожены успели пережить немало трудностей.

«Снимали они квартиры, были ограничены в средствах. Они хлебнули, всякое было разное», — сказал Сергей.