Невестка Наташи Королевой заявила, что ей нужна сложная операция: «Будут срезать верхнюю челюсть»

Однако теперь Мелисса сообщила, что ей нужна операция на лице. Она рассказала, что хирургическое вмешательство будет сложным, поэтому такая процедура стоит дорого. Однако Королева уже нашла врачей и выделила необходимую сумму денег.
«Челюсть у меня неправильная. Будут срезать верхнюю челюсть. Кости с ног срежут, будут наращивать нижнюю челюсть. Это очень сложно», — поделилась невестка певицы в программе «Звезды сошлись» на НТВ.
Артистка заверила, что за четыре года избранница сына стала им родной. Она готова помогать молодым людям. А Глушко отметил, что молодожены успели пережить немало трудностей.
«Снимали они квартиры, были ограничены в средствах. Они хлебнули, всякое было разное», — сказал Сергей.
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