Константин Эрнст высказался о смерти Александра Маслякова: «Он был всегда — и всегда был молодым»

Александр Масляков уже давно стал легендарным ведущим и отцом такого проекта, как КВН. Накануне стало известно, что он умер. Примечательно, что он несколько лет боролся с раком легких. Телеведущий перестал появляться на публике. Он в последние месяцы жизни не мог уже говорить и вставать с постели. Отмечается, что у него была неоперабельная опухоль. Потом у него начались метастазы. Спасти Маслякова не удалось.

На этот раз о его смерти высказался директор Первого канала Константин Эрнст . Он хорошо знал Александра Васильевича. Об этом пишет KP.RU.

«Утрата горькая и невосполнимая. Для Первого канала и для всей страны. Он был из поколения первых. Из тех, кто творил историю телевидения и без которого телевидение трудно себе представить. Он был всегда — и всегда был молодым», — высказался Эрнст.

Поклонники скорбят об утрате. Друзья и коллеги регулярно говорили о том, как Масляков помогал участникам КВН. Многие комики смогли стать знаменитыми благодаря телеведущему.