Арзамасова и Авербух запечатлелись с сыном и спящей в коляске дочкой: «Принцесса, которой сегодня аж месяц, — в карете»

Лиза Арзамасова уже много лет снимается в кино. Но после свадьбы с Ильей Авербухом ее жизнь изменилась. У пары растет сын Лев , которому исполнилось три года не так давно. А в этом году у пары случилось пополнение. Своему мужу актриса подарила долгожданную дочку. Малышка получила имя Лия. Почти неделю Лиза находилась в роддоме с ребенком. Но теперь она наслаждается материнством , гуляет и даже видится с друзьями. Авербух старается выходные посвящать жене и детям. Накануне они отметили важную дату.

В соцсети Арзамасова выложила семейные фото. Они устроили фотосессию во время прогулки. Актриса была в белой футболке и юбке-баллоне. Ее лук дополняла шляпа. Авербух предпочел яркие зеленые брюки и рубашку с футболкой. Лев стоял рядом в льняном наряде. Позади была коляска, накрытая тканью.