Арзамасова и Авербух запечатлелись с сыном и спящей в коляске дочкой: «Принцесса, которой сегодня аж месяц, — в карете»

В соцсети Арзамасова выложила семейные фото. Они устроили фотосессию во время прогулки. Актриса была в белой футболке и юбке-баллоне. Ее лук дополняла шляпа. Авербух предпочел яркие зеленые брюки и рубашку с футболкой. Лев стоял рядом в льняном наряде. Позади была коляска, накрытая тканью.
«Сходили позавтракать вчетвером. Принцесса, которой сегодня аж месяц, — «в карете». Левушка теперь - настоящий старший брат! С первым месяцем, Лиечка», — написала звезда.
Поклонники пришли в восторг от снимков. Многие отметили, что Лиза сияет от счастья. Другие признались, что не могут отвезти глаз от Льва, который растет настоящим модником.
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