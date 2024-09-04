Ставшая мамой во второй раз Арзамасова показала, как отдыхает за городом с Авербухом и трехлетним сыном

Лиза Арзамасова уже давно стала известной персоной. Она снимается в кино и играет в театре. В этом году актриса сообщила о второй беременности. Она до последнего продолжала работать. 8 августа артистка родила дочку Лию . Это стало большой радостью для нее и Ильи Авербуха, который мечтал о девочке. У пары уже растет сын Лев. А у фигуриста от прошлых отношений есть сын Мартин, который уже окончил школу. Вскоре звездная семья уже была дома.

На этот раз Арзамасова решила поехать за город. Она выложила кадры, где засняла трехлетнего Льва, который резвился на зеленой лужайке. Также актриса подловила Авербуха, который стоял у мангала и жарил шашлыки.