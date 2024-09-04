Ставшая мамой во второй раз Арзамасова показала, как отдыхает за городом с Авербухом и трехлетним сыном

Лиза Арзамасова. Фото: Global Look Press

Лиза Арзамасова наслаждается декретным отпуском. Актриса выложила трогательные семейные кадры.

Лиза Арзамасова уже давно стала известной персоной. Она снимается в кино и играет в театре. В этом году актриса сообщила о второй беременности. Она до последнего продолжала работать. 8 августа артистка родила дочку Лию. Это стало большой радостью для нее и Ильи Авербуха, который мечтал о девочке. У пары уже растет сын Лев. А у фигуриста от прошлых отношений есть сын Мартин, который уже окончил школу. Вскоре звездная семья уже была дома.

На этот раз Арзамасова решила поехать за город. Она выложила кадры, где засняла трехлетнего Льва, который резвился на зеленой лужайке. Также актриса подловила Авербуха, который стоял у мангала и жарил шашлыки.

Лиза Арзамасова показала сына. Фото: соцсети Лизы Арзамасовой

А вот дочку Лиза не показала. Пока она старается ее беречь от лишнего внимания. Поклонники восхитились кадрами. Многие поразились тому, как быстро растет Лев.

В соцсети малыша осыпали комплиментами. Примечательно, что наследник Авербуха учится играть в футбол. Родители решили отдать мальчика в разные секции, чтобы он выбрал себе занятие по душе.

Арзамасова уже похудела. Она выглядит так словно и не рожала. В конце сентября актриса собирается вернуться в театр.

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