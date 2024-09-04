Ставшая мамой во второй раз Арзамасова показала, как отдыхает за городом с Авербухом и трехлетним сыном

На этот раз Арзамасова решила поехать за город. Она выложила кадры, где засняла трехлетнего Льва, который резвился на зеленой лужайке. Также актриса подловила Авербуха, который стоял у мангала и жарил шашлыки.
А вот дочку Лиза не показала. Пока она старается ее беречь от лишнего внимания. Поклонники восхитились кадрами. Многие поразились тому, как быстро растет Лев.
В соцсети малыша осыпали комплиментами. Примечательно, что наследник Авербуха учится играть в футбол. Родители решили отдать мальчика в разные секции, чтобы он выбрал себе занятие по душе.
Арзамасова
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