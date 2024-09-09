Больной раком Александр Масляков в последние дни жизни получал паллиативную помощь

8 сентября стало известно, что ушел из жизни . Александр Масляков. Его здоровье пошатнулось после пандемии. Тогда у него нашли опухоль в легких, которая оказалась неоперабельной. Последние два года он находился под наблюдением врачей . В последние месяцы жизни его состояние ухудшилось. Он не мог ходить, а также почти не вставал с кровати, перестал говорить. Отмечается, что ведущий КВН находился в отделении паллиативной помощи московской больницы. С ним находились его родные, пишет KP.RU.

В 2024 году состояние Маслякова стало ухудшаться. Он сильно похудел. Примечательно, что у него пошли метастазы. Врачи сообщили, что не могут ему ничем помочь.

«То мужество, с которым человек угасал, для меня является примером. Я не знаю, был бы я способен так достойно и красиво уходить», - цитирует Дмитрия Нагиева Shot.

Друзья и коллеги выражают соболезнования семье артиста. Примечательно, что многие резиденты «Камеди» начинали свой путь с КВНа. Гарик Харламов, Дмитрий Хрусталев, Вадим Галыгин и другие звезды скорбят в связи с утратой Маслякова.