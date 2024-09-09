Больной раком Александр Масляков в последние дни жизни получал паллиативную помощь

8 сентября стало известно, что
В 2024 году состояние Маслякова стало ухудшаться. Он сильно похудел. Примечательно, что у него пошли метастазы. Врачи сообщили, что не могут ему ничем помочь.
«То мужество, с которым человек угасал, для меня является примером. Я не знаю, был бы я способен так достойно и красиво уходить», - цитирует Дмитрия Нагиева Shot.
Друзья и коллеги выражают соболезнования семье артиста. Примечательно, что многие резиденты «Камеди» начинали свой путь с КВНа. Гарик Харламов, Дмитрий Хрусталев, Вадим Галыгин и другие звезды скорбят в связи с утратой Маслякова.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал
Читайте также: