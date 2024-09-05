Психолог Ланг прокомментировал поведение Решетовой после развода Алсу: «Чувствует за собой вину»
Анастасия Решетова. Фото: Global Look Press
Модель Анастасия Решетова стала полной противоположностью певице Алсу Абрамовой.
Появилось еще одно доказательство того, что Анастасия Решетова все-таки стала причиной развода певицы Алсу Абрамовой и Яна Абрамова. Если вокалистка открыто говорит о том, что происходит в ее семье в это сложное время, то модель, напротив, бегает от вопросов журналистов и игнорирует комментарии своих подписчиков на эту тему.
По словам психолога Сергея Ланга, именно так ведут себя люди, которые действительно виноваты. Нежелание отвечать на прямые вопросы и скрывать лицо от камер — явный показатель того, что Анастасия Решетова имеет прямое отношение к разводу Алсу с мужем.
«Когда человеку нечего сказать или он чувствует за собой вину, то одно из проявлений вот этого чувства вины — это нежелание разговаривать. Когда человек знает, что ему будут задавать вопросы на тему, которая неприятна, в которой он не прав, то любому человеку захочется уйти от этого разговора. Поэтому подобное поведение говорит о том, что она чувствует за собой вину», — пояснил эксперт в разговоре с Teleprogramma.org.