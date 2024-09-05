Психолог Ланг прокомментировал поведение Решетовой после развода Алсу: «Чувствует за собой вину»

Появилось еще одно доказательство того, что Анастасия Решетова все-таки стала причиной развода певицы Алсу Абрамовой и Яна Абрамова. Если вокалистка открыто говорит о том, что происходит в ее семье в это сложное время, то модель, напротив, бегает от вопросов журналистов и игнорирует комментарии своих подписчиков на эту тему.

По словам психолога Сергея Ланга , именно так ведут себя люди, которые действительно виноваты . Нежелание отвечать на прямые вопросы и скрывать лицо от камер — явный показатель того, что Анастасия Решетова имеет прямое отношение к разводу Алсу с мужем.

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