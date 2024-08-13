Ковальчук заявила, что Харламов позвал ее замуж после съемок фильма «Любовь зла»: «Запомню это навсегда»

Катерина Ковальчук на съемках сериала «Гусар» познакомилась с Гариком Харламовым . Эта встреча стала судьбоносной, у звезд случился роман. А в этом году Гарик Харламов сделал предложение Катерине Ковальчук. Сначала влюбленные просто расписались в ЗАГСе, а потом устроили пышную свадьбу . Артист признался, что решил исполнить все желания Катерины, для которой этот брак первый. Сам Гарик Харламов уже дважды переживал развод.

Накануне Ковальчук приехала в Выборг. Недавно она снялась в картине «Любовь зла». Эту картину актриса представила на кинофестивале. Она раскрыла, почему фильм для нее много значит.

«Этот проект для меня на самом деле особенный. Потому что после крайней смены мне сделали предложение руки и сердца. Я это запомню навсегда», — поделилась жена Гарика Харламова .

К слову, Гарик Харламов открыто говорит, что хочет еще детей. От бывшей жены Кристины Асмус у него есть дочка Анастасия. По всей видимости, в скором времени Катерину можно будет увидеть беременной.