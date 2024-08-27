Катерина Ковальчук заявила, что у нее не состоялась первая брачная ночь с Гариком Харламовым

Гарик Харламов уже давно стал популярным юмористом и актером. Ему удается успешно строить карьеру. А в этом году артист устроил свою личную жизнь. Примечательно, что он несколько лет встречался с Катериной Ковальчук. В начале года ходили слухи, что они расстались. Однако весной пара неожиданно расписалась в ЗАГСе, а недавно они устроили пышную свадьбу . Артист не скрывает, что решил порадовать избранницу, которая впервые вышла замуж.

А теперь в шоу «Кстати» Харламов рассказал, что торжество было веселым. Он позвал родных и друзей. На свадьбе появились Денис Дорохов, Сергей Бурунов, Тимур Батрутдинов, Азамат Мусагалиев и другие знаменитости. Было много неожиданных сюрпризов. Бурунов стал ведущим церемонии, а Дорохов облачился в наряд невесты и подарил паре 100 тысяч рублей.

Во время эфира Денис захотел спросить супругу Харламова о том, как прошла брачная ночь. Несмотря на секундное смущение, Ковальчук все же ответила.

«Это было брачное утро. Это было утром», — поделилась она.