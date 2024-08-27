Катерина Ковальчук заявила, что у нее не состоялась первая брачная ночь с Гариком Харламовым

А теперь в шоу «Кстати» Харламов рассказал, что торжество было веселым. Он позвал родных и друзей. На свадьбе появились Денис Дорохов, Сергей Бурунов, Тимур Батрутдинов, Азамат Мусагалиев и другие знаменитости. Было много неожиданных сюрпризов. Бурунов стал ведущим церемонии, а Дорохов облачился в наряд невесты и подарил паре 100 тысяч рублей.
Во время эфира Денис захотел спросить супругу Харламова о том, как прошла брачная ночь. Несмотря на секундное смущение, Ковальчук все же ответила.
«Это было брачное утро. Это было утром», — поделилась она.
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