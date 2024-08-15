Гарик Харламов и Катерина Ковальчук показали кадры со своей свадьбы

Гарик Харламов уже давно стал знаменитым. Он не перестает работать на телевидении. В этом году юморист решил устроить свадьбу . Он расписался в ЗАГСе с Катериной Ковальчук. Тогда влюбленные не стали наряжаться. Поклонники успели решить, что резидент Comedy Club захотел сэкономить, так как за его плечами уже два развода.

Но 7 августа пара все же устроила роскошное торжество . Они позвали гостей в загородный поселок Эмина Агаларова.

И вот спустя неделю молодожены опубликовали снимки с торжества. Среди их гостей были Сергей Бурунов, Денис Дорохов, а также многие резиденты Comedy Club. Невеста была в белом платье-бюстье и длинной фате. А вот Гарик облачился в костюм и рубашку.