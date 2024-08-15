Гарик Харламов и Катерина Ковальчук показали кадры со своей свадьбы

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук. Фото: соцсети Гарика Харламова

Юморист устроил торжество, чтобы порадовать свою возлюбленную.

Гарик Харламов уже давно стал знаменитым. Он не перестает работать на телевидении. В этом году юморист решил устроить свадьбу. Он расписался в ЗАГСе с Катериной Ковальчук. Тогда влюбленные не стали наряжаться. Поклонники успели решить, что резидент Comedy Club захотел сэкономить, так как за его плечами уже два развода.

Но 7 августа пара все же устроила роскошное торжество. Они позвали гостей в загородный поселок Эмина Агаларова.

И вот спустя неделю молодожены опубликовали снимки с торжества. Среди их гостей были Сергей Бурунов, Денис Дорохов, а также многие резиденты Comedy Club. Невеста была в белом платье-бюстье и длинной фате. А вот Гарик облачился в костюм и рубашку.

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук. Фото: соцсети Гарика Харламова.

«Совет да любовь!» — заявила Наталья Гулькин.

«Поздравляю!!! Такие классные», — отметила Саша Савельева.

Примечательно, что для пары пел Сосо Павлиашвили, а вел торжество Сергей Бурунов. Веселил всех Дорохов, который даже надел платье невесты и бегал на глазах публики. Потом все перешли в банкетный зал, где Катерина уже предстала в другом образе. Там были танцы, песни и огромный свадебный торт.

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Гарик Харламов и Катерина Ковальчук. Фото: соцсети Гарика Харламова

Примечательно, что Гарик не позвал на праздник ни дочку Анастасию, ни бывшую жену Кристину Асмус. Однако он отмечает, что наследница не только рада за него, но и очень хочет братика или сестренку.

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