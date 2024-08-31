«Ему как отцу приятно, что она общается с его детьми»: почему Зепюр Брутян впускает в дом детей Павла Прилучного — знает, как удержать мужа

Психолог, член общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги Сергей Ланг в беседе с сайтом Teleprogramma.org прокомментировал то, как складываются внутрисемейные отношения Зепюр Брутян и Павла Прилучного . В Сети не раз критиковали нынешнюю жену «мажора» за то, что она слишком много времени уделяет детям мужа от первого брака с Агатой Муцениеце . Многие считали, что Зепюр Брутян делает это для того, чтобы поддеть бывшую жену Павла Прилучного .

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль» .