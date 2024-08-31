«Ему как отцу приятно, что она общается с его детьми»: почему Зепюр Брутян впускает в дом детей Павла Прилучного — знает, как удержать мужа

Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: Global Look Press

Зепюр Брутян нашла верный способ сохранить брак с Павлом Прилучным.

Психолог, член общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги Сергей Ланг в беседе с сайтом Teleprogramma.org прокомментировал то, как складываются внутрисемейные отношения Зепюр Брутян и Павла Прилучного. В Сети не раз критиковали нынешнюю жену «мажора» за то, что она слишком много времени уделяет детям мужа от первого брака с Агатой Муцениеце. Многие считали, что Зепюр Брутян делает это для того, чтобы поддеть бывшую жену Павла Прилучного.

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«Есть хорошее выражение, хочешь подружиться с коровой — сначала подружись с ее теленком. Поэтому, я думаю, что Зепюр Брутян придерживается как раз этой позиции. Таким образом она хочет завоевать еще большую любовь Павла. Чтобы он сильнее в нее влюбился, потому что безусловно, ему как отцу приятно, что она общается с его детьми, проводит с ними время.

И это всегда поднимает авторитет женщины, которая играет с детьми мужа. У всех взрослых после развода возникает вопрос, как установится контакт новой жены с детьми от предыдущего брака. И когда этот контакт хороший, безусловно, снимается психологическая нагрузка. Этот человек становится тебе еще ближе, роднее. И дети ее приняли. Это хороший и правильный ход. Если Брутян рассматривает свой брак, как долгосрочный, то ей нужно наладить этот контакт с детьми. Она все делает правильно. Осуждать ее за это не стоит», - говорит Сергей Ланг.

Павел Прилучный с Зепюр Брутян, сыном Тимофеем и дочкой Мией. Фото: соцсети

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