Прилучный и Брутян уехали с годовалым сыном в Геленджик: «Дорога была непростая»

Зепюр Брутян. Фото: Global Look Press

Актер Павел Прилучный устроил семейную поедку после суда с бывшей женой.

Павел Прилучный уже давно прославился, так как является актером. Он регулярно снимается в новых проектах. Также артист состоит в браке с молодой женой Зепюр Брутян. Они растят годовалого сына Микаэля. Примечательно, что недавно актер стал судиться с бывшей женой Агатой Муцениеце. Он хочет получить опеку над старшими детьми сыном Тимофеем и дочкой Мией. На днях прошло заседание суда, на котором был адвокат звезды.

А потом Прилучный поехал с женой и младшим сыном в Геленджик. В соцсети Брутян показала, как малыш то стоит на ножках, то играет в самолете, машине, на корабле.

«Дорога была непростая. До Геленджика добраться не так то просто, особенно с малышом», — заявила Зепюр.

Но потом актриса пришла в восторг, так как в номере ее ждал сюрприз. Она отметила годовщину со дня свадьбы с Павлом. Он для нее украсил комнату воздушными шарами и усыпал пол лепестками роз. Брутян призналась, что сразу забыла про усталость.

А поклонники восхитились тем, как выглядит Микаэль. Многие отметили, что у мальчика густые ресницы и милые пухлые щеки.

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Микаэль Прилучный. Фото: соцсети Зепюр Брутян

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