Прилучный и Брутян уехали с годовалым сыном в Геленджик: «Дорога была непростая»

Павел Прилучный уже давно прославился, так как является актером. Он регулярно снимается в новых проектах. Также артист состоит в браке с молодой женой Зепюр Брутян . Они растят годовалого сына Микаэля. Примечательно, что недавно актер стал судиться с бывшей женой Агатой Муцениеце. Он хочет получить опеку над старшими детьми сыном Тимофеем и дочкой Мией. На днях прошло заседание суда, на котором был адвокат звезды.

А потом Прилучный поехал с женой и младшим сыном в Геленджик. В соцсети Брутян показала, как малыш то стоит на ножках, то играет в самолете, машине, на корабле.