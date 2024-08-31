Прилучный и Брутян уехали с годовалым сыном в Геленджик: «Дорога была непростая»

А потом Прилучный поехал с женой и младшим сыном в Геленджик. В соцсети Брутян показала, как малыш то стоит на ножках, то играет в самолете, машине, на корабле.
«Дорога была непростая. До Геленджика добраться не так то просто, особенно с малышом», — заявила Зепюр.
Но потом актриса пришла в восторг, так как в номере ее ждал сюрприз. Она отметила годовщину со дня свадьбы с Павлом. Он для нее украсил комнату воздушными шарами и усыпал пол лепестками роз. Брутян призналась, что сразу забыла про усталость.
А поклонники восхитились тем, как выглядит Микаэль. Многие отметили, что у мальчика густые ресницы и милые пухлые щеки.
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Микаэль Прилучный. Фото: соцсети