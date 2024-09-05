Собчак раскритиковала поступок певицы Mia Boyka и смену ее имиджа: «Теперь ты такая же, как все»

Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Ксения Собчак устроила Mia Boyka такой же скандал, какой певица сделала в Надыме для ребенка.

Мария Бойка, более известная как Mia Boyka, недавно навлекла на себя гнев общественности. Она во время концерта позвала на сцену восьмилетнюю девочку из Надыма, не оценив то, что ребенок был в маске кошки. После этого Марьяна перестала выходить из дома. Мама ребенка утверждает, что ей нужна психологическая помощь. Она даже написала заявление на певицу в полицию. Многие звезды поражены случившимся.

Ксения Собчак решила высказаться: ей не понравился поступок молодой артистки. Телеведущая обратилась к Марии в соцсети.

«У меня к тебе большая просьба, отстань от детей, пожалуйста. То, что ты перестала носить синие волосы и открестилась от всех субкультур, еще не значит, что можно буллить, тем более публично, мальчиков и девочек, которым по возрасту это все еще вполне простительно», — высказалась звезда.

Она даже наложила фильтр на лицо, чтобы стать кошкой. Собчак решила на этом не останавливаться и устроила разнос Бойке, раскритиковав ее смену имиджа. Раньше певица красила волосы в яркие цвета, но с недавних пор стала выглядеть более натурально.

«Это сразу заминусовало твой образ. Теперь ты такая же, как все, а выделиться на фоне действительно хитовых артисток с сильным голосом, с твоим слабым попсовым закосом будет трудновато», — заверила Ксения.

Ранее на маленькую Марьяну вступилась Клава Кока. Певица не только ее поддержала теплыми словами, но и позвала в Москву на свой концерт. Ей кажется, что детьми имеют право самовыражаться и в этом нет ничего плохого.

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