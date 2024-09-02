Собчак появилась на первой линейке сына Платона: «Не думала, что пущу скупую родительскую слезу»
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press
Ксения Собчак поделилась радостным событием. Ее сын пошел в первый класс.
Ксения Собчак растит сына Платона от бывшего супруга Максима Виторгана. Она всегда особое внимание уделяла и уделяет образованию своего отпрыска. Сын Ксении Собчак с малых лет учит английский и китайский языки.
А 2 сентября Ксения Собчак впервые отвела наследника на школьную линейку. Она облачилась в модный серый костюм с юбкой миди и туфли-лодочки розового цвета. Ее сын был в темно-синем костюме и галстуке.
«Не думала я, что на первой школьной линейке пущу скупую родительскую слезу, ох. Как же все быстро летит, и вот уже первая линейка и первый звонок! Я очень любила свою школу, пусть у Платона будет также. С днем знаний вас», — написала Ксения Собчак в соцсети.
Поклонники отметили, что Платон за лето заметно подрос. Многие считают, что он похож на своего дедушку. Другие отметили, что Ксения Собчак благодаря материнству очень изменилась.