Собчак появилась на первой линейке сына Платона: «Не думала, что пущу скупую родительскую слезу»

Ксения Собчак растит сына Платон а от бывшего супруга Максима Виторгана. Она всегда особое внимание уделяла и уделяет образованию своего отпрыска. Сын Ксении Собчак с малых лет учит английский и китайский языки.

А 2 сентября Ксения Собчак впервые отвела наследника на школьную линейку. Она облачилась в модный серый костюм с юбкой миди и туфли-лодочки розового цвета. Ее сын был в темно-синем костюме и галстуке.