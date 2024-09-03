Сколько мужей было у Собчак?

Ксения Собчак не раз крутила романы с известными мужчинами. У нее были отношения с Умаром Джабраиловым. Также она распространила слухи о пиар-романе с Тимати. Но по-настоящему серьезные отношения у нее случились с актером Максимом Виторганом. Они тайно поженились в 2013 году, а спустя три года у них родился сын Платон . Однако в тоге они развелись, когда артист узнал о романе телеведущей с Константином Богомоловым .

13 сентября 2019 года Собчак сыграла свадьбу с режиссером. Богомолов стал ее вторым мужем. Они часто вместе выходят в свет. Порой блондинка признается, что даже непротив родить от него еще одного ребенка. У Константина от прошлых отношений с Дарьей Мороз есть дочка Анна, которой 14 лет.