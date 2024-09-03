Какой вес у Ксении Собчак?

Ксения Собчак раньше постоянно хвасталась точеной фигурой. Но после родов ей был сложно вернуться в форму. Она растит сына Платона, которого родила от Максима Виторгана. После родов блондинка активно занималась спортом и пересмотрела свое питание. Но уже после свадьбы со вторым мужем Константином Богомоловым многие стали подозревать ее в беременности. У нее то и дело было видно выпирающий живот. Но на радио она признавалась, что ее рост и вес – 173 сантиметра и 53 килограмма. А также раскрыла свои параметры – 86-63-85.

Однако в конце 2023 году Собчак была вынуждена признаться, что из-за проблем со здоровьем снова поправилась. Недавно на отдыхе она щегольнула в шортах и боди. Многие заметили, что ее формы стали выглядеть пышнее. Звезда старается делать все, чтобы весь меньше 60 кг.