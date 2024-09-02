Алсу, Долина, Лазарев и другие артисты выступили в Кремле на концерте «День знаний в кругу семьи»

Алсу. Фото: пресс-служба

Всех учителей, школьников, а также их родителей с началом учебного года поздравили российские звезды.

1 сентября отмечается День знаний. В Кремлевском дворце в этот день состоялся концерт «День знаний в кругу семьи». Со сцены всех с началом учебного года поздравили российские звезды: Сергей Лазарев, Алсу, Валерия, Надежда Бабкина, Лариса Долина, Олег Газманов, Ирина Дубцова, а также другие известные персоны. Ведущими мероприятия стали Станислав Ярушин и Akmal'.

Некоторые артисты спели с юными исполнителями из детского эстрадного хора «Гордость» и детского музыкального театра «Домисолька». А также на сцене можно было увидеть танцоров балета TODES, а еще участниц сборной по художественной гимнастике Ростовской области.

Перед публикой произнесла речь тренер Ирина Винер. Она посоветовала родителям всегда перед принятием важных решений общаться с детьми и интересоваться их мнением.

Певица Алсу выступила в черном силуэтом платье, она только что развелась с мужем Яном Абрамовым. Однако Алсу не скрывает, что этот шаг стал для нее счастливым.

Алсу. Фото: пресс-служба

Также спела для всех Лариса Долина. Она вышла на сцену в белоснежном костюме. 68-летняя Лариса Долина не боится экспериментировать со стилем. Она щегольнула в приталенном жакете и брюках с разрезами. Обувь на платформе дополнила образ и вытянула силуэт. Лариса Долина снова поразила всех своей стройностью.

Певица призналась, что не всегда была примерной ученицей и что однажды даже подговорила свой класс сбежать с уроков.

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Лариса Долина. Фото: пресс-служба

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