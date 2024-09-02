Алсу, Долина, Лазарев и другие артисты выступили в Кремле на концерте «День знаний в кругу семьи»

1 сентября отмечается День знаний. В Кремлевском дворце в этот день состоялся концерт «День знаний в кругу семьи». Со сцены всех с началом учебного года поздравили российские звезды: Сергей Лазарев , Алсу, Валерия, Надежда Бабкина , Лариса Долина , Олег Газманов , Ирина Дубцова , а также другие известные персоны. Ведущими мероприятия стали Станислав Ярушин и Akmal'.

Некоторые артисты спели с юными исполнителями из детского эстрадного хора «Гордость» и детского музыкального театра «Домисолька». А также на сцене можно было увидеть танцоров балета TODES, а еще участниц сборной по художественной гимнастике Ростовской области.

Перед публикой произнесла речь тренер Ирина Винер. Она посоветовала родителям всегда перед принятием важных решений общаться с детьми и интересоваться их мнением.

Певица Алсу выступила в черном силуэтом платье, она только что развелась с мужем Яном Абрамовым. Однако Алсу не скрывает, что этот шаг стал для нее счастливым.