Алсу, Долина, Лазарев и другие артисты выступили в Кремле на концерте «День знаний в кругу семьи»

1 сентября отмечается День знаний. В Кремлевском дворце в этот день состоялся концерт «День знаний в кругу семьи». Со сцены всех с началом учебного года поздравили российские звезды:
Некоторые артисты спели с юными исполнителями из детского эстрадного хора «Гордость» и детского музыкального театра «Домисолька». А также на сцене можно было увидеть танцоров балета TODES, а еще участниц сборной по художественной гимнастике Ростовской области.
Перед публикой произнесла речь тренер Ирина Винер. Она посоветовала родителям всегда перед принятием важных решений общаться с детьми и интересоваться их мнением.
Певица Алсу выступила в черном силуэтом платье, она только что развелась с мужем Яном Абрамовым. Однако Алсу не скрывает, что этот шаг стал для нее счастливым.
Алсу. Фото: пресс-служба
Также спела для всех
Певица призналась, что не всегда была примерной ученицей и что однажды даже подговорила свой класс сбежать с уроков.
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