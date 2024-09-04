Алсу высказалась о своей жизни после разрыва с мужем: «Трудный шаг, на который я все-таки решилась»

Алсу в этом году решилась на важный шаг. Она была всегда сдержанной и не раскрывала, что происходило в ее семье. Певица заявила, что Ян Абрамов ей врал. Она намекнула, что он ей изменял с Анастасией Решетовой. Примечательно, что недавно супруги получили развод . Теперь артистка все чаще выступает на сцене, готовится выпустить новые песни, а также дать концерт в Москве. Недавно она спела на «Новой волне». Звезда рассказала, что получила огромную поддержку.

«Так сложилось, что до замужества я была под опекой своего отца, потом, во время брака, под опекой своего мужа. Я на сто процентов самостоятельной никогда и не была. Для меня было очень трудно перевернуть эту страницу и встать на новый путь… Трудный шаг, на который я все-таки решилась. Но оказалось, я намного сильнее, чем я думала. Во мне открылись какие-то скрытые силы, новое дыхание», – пояснила Алсу, пишет KP.RU.

По словам Алсу, она лишь убедилась, что женщины могут все. Теперь певица берется за новые проекты. Она не стала утаивать, что ей поступает много предложений. По словам артистки, работа ее окрыляет. Артистка призналась, что порой до утра находится на съемках.