Погребняк высказалась о разводе Алсу и Абрамова: «Иногда лучше друг друга отпустить»
Мария Погребняк. Фото: Global Look Press
Беременная Мария Погребняк считает, что Алсу поступила правильно, не пытаясь сохранять брак.
Накануне певица Алсу Абрамова получила развод. После 18 лет брака она рассталась с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым. Певица не скрывает, что отношения дали трещину, так как у ее супруга постоянно были интрижки на стороне. Прощать мужа Алсу Абрамова не захотела. Более того, артистка приняла случившееся и теперь наслаждается свободой и снова строит карьеру. У бывших супругов трое детей. Их дочки Микелла и Сафина уже почти взрослые, а вот сыну Рафаэлю только восемь лет.
В похожей ситуации ранее оказалась блогер и светская львица Мария Погребняк. Она тоже развелась с футболистом Павлом Погребняком, прожив с ним большую часть жизни. Но теперь у нее есть новый мужчина. Мария Погребняк ждет от него ребенка. Мария поддержала Алсу Абрамову. Она прокомментировала ситуацию для Teleprogramma.org.
«Я думаю, что вопросы будут решаться только имущественные, так как дети уже взрослые и сами могут определиться, с кем им жить. Если они подписали мировую и их развели, то дети, скорее всего, остаются с мамой.
Благо, что никто не умер — это самое главное. Такое в жизни случается, что люди расходятся. Им хочется пожелать, чтобы они сохранили нормальные, человеческие, дружеские, родственные отношения друг с другом. Все-таки они не чужие люди. Чтобы они продолжали дальше воспитывать общих деток и каждый из них смог бы построить полноценную, счастливую семью», — поделилась звезда.
«Самое главное, это быть взрослым человеком в мышлении и понимать, что так случается. Иногда лучше друг друга отпустить, чтобы люди были счастливы. Не мучить друг друга, чтобы дети не страдали, не видели слез родителей, переживаний и ссор. Самое главное, чтобы дети не чувствовали дискомфорт, что нужно выбрать маму или папу. Перед таким выбором никогда нельзя ставить!» — добавила Мария Погребняк.