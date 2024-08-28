Погребняк высказалась о разводе Алсу и Абрамова: «Иногда лучше друг друга отпустить»

Накануне певица Алсу Абрамова получила развод . После 18 лет брака она рассталась с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым. Певица не скрывает, что отношения дали трещину, так как у ее супруга постоянно были интрижки на стороне. Прощать мужа Алсу Абрамова не захотела. Более того, артистка приняла случившееся и теперь наслаждается свободой и снова строит карьеру. У бывших супругов трое детей. Их дочки Микелла и Сафина уже почти взрослые, а вот сыну Рафаэлю только восемь лет.

В похожей ситуации ранее оказалась блогер и светская львица Мария Погребняк . Она тоже развелась с футболистом Павлом Погребняком, прожив с ним большую часть жизни. Но теперь у нее есть новый мужчина. Мария Погребняк ждет от него ребенка. Мария поддержала Алсу Абрамову . Она прокомментировала ситуацию для Teleprogramma.org.

«Я думаю, что вопросы будут решаться только имущественные, так как дети уже взрослые и сами могут определиться, с кем им жить. Если они подписали мировую и их развели, то дети, скорее всего, остаются с мамой. Благо, что никто не умер — это самое главное. Такое в жизни случается, что люди расходятся. Им хочется пожелать, чтобы они сохранили нормальные, человеческие, дружеские, родственные отношения друг с другом. Все-таки они не чужие люди. Чтобы они продолжали дальше воспитывать общих деток и каждый из них смог бы построить полноценную, счастливую семью», — поделилась звезда. «Самое главное, это быть взрослым человеком в мышлении и понимать, что так случается. Иногда лучше друг друга отпустить, чтобы люди были счастливы. Не мучить друг друга, чтобы дети не страдали, не видели слез родителей, переживаний и ссор. Самое главное, чтобы дети не чувствовали дискомфорт, что нужно выбрать маму или папу. Перед таким выбором никогда нельзя ставить!» — добавила Мария Погребняк .