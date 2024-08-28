Алсу впервые высказалась после развода с Абрамовым: «Начинается новая глава»
Алсу Абрамова. Фото: Global Look Press
Певица Алсу Абрамова развелась с мужем Яном Абрамовым. Дети остались жить с певицей.
Алсу 18 лет прожила в браке с Яном Абрамовым. В этом году она решила развестись с мужем. Ян Абрамов тщетно пытался спасти отношения, но Алсу не пошла на поводу манипуляций неверного мужа. Артистка дала понять, что слухи об изменах с его стороны, — правда. Накануне, 27 августа, состоялся суд. Алсу Абрамова получила развод и подала иск, потребовав раздела имущества на 10 миллиардов рублей.
И позже Алсу Абрамова решила прокомментировать случившееся. Она дала понять, что настроена позитивно.
«Каждый день мы принимаем самые разные решения, иногда они навсегда меняют нашу жизнь. Сегодня начинается новая глава», — заявила Алсу Абрамова.
Примечательно, что на пост Алсу отреагировала ее дочка Микелла, которой 16 лет. Она поддержала свою маму.
«Люблю тебя», — написала она на английском языке и поставила смайлик «сердечко».
Отметим, что Алсу Абрамова растит троих детей. Они остались жить с ней. Ее старшей дочке Сафине скоро исполнится 18 лет. А вот младшему сыну Рафаэлю только два года.