Алсу впервые высказалась после развода с Абрамовым: «Начинается новая глава»

Алсу 18 лет прожила в браке с Яном Абрамовым. В этом году она решила развестись с мужем. Ян Абрамов тщетно пытался спасти отношения, но Алсу не пошла на поводу манипуляций неверного мужа. Артистка дала понять, что слухи об изменах с его стороны, — правда. Накануне, 27 августа, состоялся суд. Алсу Абрамова получила развод и подала иск, потребовав раздела имущества на 10 миллиардов рублей.

И позже Алсу Абрамова решила прокомментировать случившееся. Она дала понять, что настроена позитивно.

«Каждый день мы принимаем самые разные решения, иногда они навсегда меняют нашу жизнь. Сегодня начинается новая глава», — заявила Алсу Абрамова .

Примечательно, что на пост Алсу отреагировала ее дочка Микелла, которой 16 лет. Она поддержала свою маму.

«Люблю тебя», — написала она на английском языке и поставила смайлик «сердечко».

Отметим, что Алсу Абрамова растит троих детей. Они остались жить с ней. Ее старшей дочке Сафине скоро исполнится 18 лет. А вот младшему сыну Рафаэлю только два года.