Сысоева призналась, что перенесла операцию на груди: «Отправили новообразование на анализ»

Надежда Сысоева уже давно стала известной личностью. Она снимается для телевизионных проектов. Недавно ей довелось принять участие в шоу « Выжить в Дуба е». Она столкнулась с хейтом, так как встречалась с молодым блогером Сашей Стоуном.

Актриса заявила, что ее стали называть старой. Она даже хотела сделать подтяжку лица после этого, но косметолог ее переубедил. А в беседе с Ляйсан Утяшевой артистка призналась, что в прошлом году перенесла операцию. Она подозревала, что у нее может быть рак.

По словам Сысоевой, тогда ее поддержала Саша Ведерникова.

«У меня происходила ситуация с операцией в 2023 году, когда у меня была вынужденная операция с грудью. Она очень сильно меня поддерживала, так как там было несколько дней, когда мы не знали, а только отправили новообразование на анализ и несколько дней ты не знаешь подтвердится твой рак или нет. Мой, слава Богу, не подтвердился. И все это время Саша была со мной, держала за руку, даже когда мне звонил врач и объявлял этот результат», – рассказала звезда в передаче «Дерзкая готовка».

В этом году актриса лишилась своей мамы. Ее родительница долго болела, но ее смерть все равно стала для нее ударом.