Надежда Сысоева высказалась о расставании с Сашей Стоуном: «Все слезы отдавала в другую сторону»

«Мы приехали как пара и уехали как пара. Все, что происходило после проекта — пусть останется после проекта. Мы не общаемся. Мы живем в одном доме. Конечно, мы видимся. Вежливо здороваемся. Как любая девочка переживает расставание — очень тяжело, но момент был такой, что не до этих было переживаний. Все-таки, я все свои слезы отдавала в другую сторону. Тяжелый момент», – отметила Сысоева.
На кухне она растрогалась. Актрисе до сих пор трудно смириться, что ушел ее близкий человек. Раскрывать причины размолвки со Стоуном она не стала.
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