Надежда Сысоева высказалась о расставании с Сашей Стоуном: «Все слезы отдавала в другую сторону»

Надежда Сысоева все никак не может построить счастье в личной жизни. Она несколько раз состояла в серьезных отношениях, но до свадьбы дело не дошло. А в этом году у нее случился роман с блогером Сашей Стоуном. Они случайно вместе оказались на шоу «Выжить в Дубае». Вскоре другие участники стали шептаться, что Саша некрасиво себя ведет и порой обижает возлюбленную. А после проекта стало известно, что они расстались . У Сысоевой умерла мама. О трудном периоде в жизни она поведала в передаче «Дерзкая готовка».

«Мы приехали как пара и уехали как пара. Все, что происходило после проекта — пусть останется после проекта. Мы не общаемся. Мы живем в одном доме. Конечно, мы видимся. Вежливо здороваемся. Как любая девочка переживает расставание — очень тяжело, но момент был такой, что не до этих было переживаний. Все-таки, я все свои слезы отдавала в другую сторону. Тяжелый момент», – отметила Сысоева.

На кухне она растрогалась. Актрисе до сих пор трудно смириться, что ушел ее близкий человек. Раскрывать причины размолвки со Стоуном она не стала.