Сысоева заявила, что разговор со Стоуном в палатке стал для нее переломным в шоу «Выжить в Дубае»: «Я сдалась внутри»

Надежда Сысоева уже давно стала известной персоной. В этом году в ее жизни произошло много событий. Она закрутила роман с Сашей Стоуном, а потом уехала с ним на реалити «Выжить в Дубае . Возвращение». Однако потом у нее началась черная полоса в жизни. Актрису стали хейтить за ее поведение на шоу. Потом стало известно, что после проекта она рассталась с бойфрендом, а также пережила смерть своей мамы.

Подробности случившегося Сысоева рассказала в передаче «Дерзкая готовка». Она впервые призналась, что покинула шоу после того, как у нее случился разговор с бойфрендом.

«Мы зашли с Сашей в палатку и он сказал такую фразу, которую я не буду озвучивать по личным причинам, после которой мой мозг просто отключился. Я просто перестала воспринимать реальность. Я перестала соображать. Я не могу сказать, что это было обидное. Меня это ошарашило.

Вечером на малое испытание я выходила, приняв для себя выбор, что я больше не буду бороться, что я выбираю отношения за проектом и ухожу. Я просто сдалась. Я перестала бороться за место в шоу. Я просто была готова уйти. На тот момент для меня это было абсолютным адекватным, хорошим решением.

За проектом Саша очень хорошо себя проявлял. Ко мне внимательный, очень тепло относился к маме, к моей семье. Он интересовался моим дядей, он волновался о том, как я буду перевозить брата и кем он будет работать. Он все время был с моей мамой на связи. Из-за этого у нее складывалось ощущение, что в тот момент, когда ее не станет, я не останусь одна, что со мной будет надежный человек.

Поэтому на тот момент это было абсолютно правильным решением. Саша меня сильно поддерживал во всем этом ужасном этапе, поддерживала его мама, его семья. Он меня баловал. Что-то мне придумалось, захотелось, а он это тут же исполнял. Это было очень важно для меня.

Тот выбор – у меня вообще не возникало вопросов. Я до сих пор уверена, что все сделала правильно. Что в тот момент мне было важно выбрать наши отношения. Я сдалась внутри, так как поняла, что для меня сейчас важнее отношения, чем продолжать бороться, идти по головам», – рассказала Сысоева.