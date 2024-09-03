Сысоева призналась, что пыталась поговорить с Седоковой и Боней после ссоры в «Выжить в Дубае»: «Моя совесть чиста»

Надежда Сысоева в этом году впервые приняла участие в шоу «Выжить в Дубае. Возвращение ». Так совпало, что ее парня Сашу Стоуна тоже позвали на проект. Их отношения тогда только начались. На камерах между ними были ссоры. Также артист ругалась с Анной Седоковой , которую приревновала к бойфренду. У Надежды сложили напряженные отношения с Викторией Боней . А после шоу они даже продолжили ругаться в соцсетях.

На этот раз Сысоева появилась в передаче «Дерзкая готовка». Она подтвердила, что рассталась со Стоуном. Также актриса рассказала, что пыталась помириться с Седоковой и Боней.

«Нет такого, чтобы я в ком-то разочаровалась, даже что касается девочек Ани и Вики. Момент игры. Каждый играл свою игру. Я тоже играла свою игру, поэтому ни к кому никаких претензий быть не может. Никто никому ничего не должен. Как сыграли, так сыграли. Мы не виделись, но я пыталась связаться и с Аней, и с Викой, но не получилось. Я думаю, что еще не время. Я на 100% доверяю Вселенной», – пояснила Сысоева.

Ляйсан Утяшева уточнила, какие именно шаги к примирению делала актриса.

«Анин телефон я спрашивала у Ани Хилькевич. Я знаю, что они общаются. Она мне сказала, что сейчас не время еще. С Викой у нас была переписка. Тоже она закончилась непонятной какой-то историей. В итоге мы друг друга не поняли. Я тоже решила, что пусть это все останется. Моя совесть чиста. Я хотела с ними вне проекта выйти на разговор, потому что нужно разделять проект и жизнь. Зачем нам эта мишура, камеры и скриншоты в соцсетях, если мы можем поговорить с глазу на глаз, приехать, увидеться, как нормальные люди», – рассказала звезда.