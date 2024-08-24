Адвокат Добровинский высказался о разделе имущества Абрамова и Алсу на сумму 10 млрд рублей: «Впервые слышу об этой цифре»

Алсу переживает большие перемены в жизни. Она стала известной персоной в юном возрасте. 18 лет певица прожила в браке с Яном Абрамовым. У них растут трое детей: Сафина, Микелла и Рафаэль. Примечательно, что не раз ходили слухи о том, что у пары проблемы в отношениях. Сначала артистка все отрицала, а потом подала на развод. Затем она подтвердила, что у ее мужа была связь с моделью Анастасией Решетовой. Звезда теперь намерена поделить совместно нажитое имущество .

27 августа 41-летнюю Алсу и 46-летнего Абрамова оформят развод. Однако разбираться с имуществом им придется ни один месяц. Певица якобы намерена поделить с экс-мужем более 10 млрд рублей, пишет KP.RU.

Адвокат Яна Александр Добровинский сообщил, что его клиент готов к разводу. Он ранее уже отмечал, что бизнесмен предлагал спасти брак, но Алсу не захотела принять его предложение. Певица намерена поделить квартиры, дома, автомобили, акции и доли в различных фирмах. Ходят слухи, что объем документа по разделу имущества насчитывает примерно 100 страниц.

«Мы, действительно, получили некое исковое требование, уточненное, в котором имеются новые пункты и цифры. Нужно садиться и читать. Но до 7 октября у нас еще много времени, чтобы изучить документ. Поэтому про 10 млрд рублей я ничего не могу сказать. Впервые слышу об этом», — поделился Добровинский.