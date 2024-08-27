Алсу и Ян Абрамов официально развелись после 18 лет брака

Весной Алсу подала на развод с Яном Абрамовым . Это стало неожиданностью, так как они были вместе 18 лет. Певица родила троих детей от бизнесмена: Сафину, Микеллу и Рафаэля.

Примечательно, что о проблемах в отношениях начали ходить слухи еще два года назад. А потом певица перестала носить обручальное кольцо. В итоге она косвенно подтвердила слухи, что у Яна была связь с бывшей возлюбленной Тимати Анастасией Решетовой.

Абрамов пытался помириться с Алсу, но она отказалась. Им предстоит поделить совместно нажитое имущество. 27 августа они получили развод. Об этом рассказал адвокат Александр Добровинский, который представляет Абрамова в этом деле.

На новость сразу отреагировала Ксения Собчак.

«Следили с самого начала за этой историей, и очень надеялась что Ян и Алсу помирятся. Красивая была пара, жаль», — написала она в соцсетях.