Лиза Арзамасова и Илья Авербух устроили праздник для сына в честь его трехлетия
Лиза Арзамасова и Илья Авербух. Фото: Global Look Press
Лиза Арзамасова успела выписаться из роддома и порадовать наследника в его день рождения.
Лиза Арзамасова уже давно строит отношения с Ильей Авербухом. Несмотря на большую разницу в возрасте они демонстрируют гармоничные отношения. Артистка подарила ему сына Льва в 2021 году, а недавно пара объявила о новой беременности. 8 августа на свет появилась их дочка Лия. Для фигуриста это стало большой радостью, так как исполнилась его мечта. От первого брака у него есть еще один сын Мартин.
Накануне состоялась выписка Лизы из роддома. Для нее муж устроил сюрприз. Он встал на коньки прокатился, взяв на руки новорожденную дочку. Это было трогательно, так как малыш Лев познакомился со своей сестренкой. Приехала и мама актрисы Юлия. А потом они оказались в ресторане, где устроили вечеринку для сына, которому в этот день исполнилось три года.
На этот раз Арзамасова облачилась в платье свободного кроя. Она не скрывает, что еще не вернулась в форму, но умело это маскирует. Пара устроила застолье на набережной. Они позвали аниматоров, которые развлекали именинника и гостей. Там также была фотозона. Малыш сделала фото с человеком в костюме львенка. А потом он смотрел за тем, как показывали фокусы. Дети могли погладить морскую свинку и шиншиллу. Лев был в восторге.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Арзамасова прекрасно выглядит. Также комплименты получил именинник. Он очень похож на свою маму. К слову, во время выписки актриса сделала кадры с новорожденной дочкой. Она случайно их выложила в Сеть, показав лицо крохи. Артистка нарядила девочку в розовый наряд. По ее словам, у нее с Лией все замечательно. В этот день Авербух впервые привез малышку домой.