Лиза Арзамасова и Илья Авербух устроили праздник для сына в честь его трехлетия

Лиза Арзамасова уже давно строит отношения с Ильей Авербухом . Несмотря на большую разницу в возрасте они демонстрируют гармоничные отношения. Артистка подарила ему сына Льва в 2021 году, а недавно пара объявила о новой беременности. 8 августа на свет появилась их дочка Лия. Для фигуриста это стало большой радостью, так как исполнилась его мечта. От первого брака у него есть еще один сын Мартин.

Накануне состоялась выписка Лизы из роддома. Для нее муж устроил сюрприз. Он встал на коньки прокатился, взяв на руки новорожденную дочку. Это было трогательно, так как малыш Лев познакомился со своей сестренкой. Приехала и мама актрисы Юлия. А потом они оказались в ресторане, где устроили вечеринку для сына, которому в этот день исполнилось три года.