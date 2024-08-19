«Надя поддерживала меня по-человечески»: какой на самом деле была Сысоева в «Выжить в Дубае» — мнение Галянт

Участница проекта «Выжить в Дубае» Анна Галянт, несмотря на внешнюю хрупкость, явно отличается недюжинной силой духа , умом, да и физическими способностями тоже.

Она не стесняется выражать открыто мысли, несхожие с теми, что высказывают большинство участников проекта, да и зрителей реалити тоже.

Анна Галянт не скрыла, что очень сблизилась с Надей Сысоевой во время записи шоу ТНТ, в то время как артистку гнобят по всем фронтам: и зрители, и пользователи Сети, и некоторые участники проекта.

Как проявила себя звезда на самом деле в Дубае Анна Галянт рассказала сайту Teleprogramma.org .

«Надя поддерживала меня по-человечески. Поддержка заключалась не в большом испытании и не во время голосования. Она общалась со мной и вне камер, интересовалась моей жизнью и Никиты. Мне очень жаль, что зрители обрушили на нее такой хейт. Она очень сильный игрок, вывезла в 10-м выпуске большое испытание за себя и своего мужчину быстрее, чем справились остальные лишь только за себя. После проекта мы также поддерживаем общение, я бы с удовольствием встретилась с Надей сейчас», — не скрыла Анна.