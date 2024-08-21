Татьяна Навка показала свою подросшую дочку Надежду в ее день рождения: «Моя любовь!»

Татьяна Навка уже давно не участвует в соревнованиях. Она создает красочные ледовые шоу. Фигуристка также открыла свою школу, где обучает будущих чемпионов. Пошла по ее стопам и дочка Надежда. Девочка уже несколько лет выступает на льду и участвует в постановках мамы.

Этим летом Навка с семьей побывала в Сочи на гастролях. Однако на днях она не смогла появится на шоу, так как заболела. А 21 августа звезда поздравила дочку со знаковым событием.

В соцсети фигуристка выложила трогательные кадры. Она засняла дочку, которая кружилась на улице в лучах солнца. У Надежды отрасли длинные волосы ниже талии. Она выглядела счастливой.