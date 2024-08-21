Татьяна Навка показала свою подросшую дочку Надежду в ее день рождения: «Моя любовь!»

Татьяна Навка. Фото: Global Look Press

Фигуристка Татьяна Навка поздравила младшую дочку с 10-летием.

Татьяна Навка уже давно не участвует в соревнованиях. Она создает красочные ледовые шоу. Фигуристка также открыла свою школу, где обучает будущих чемпионов. Пошла по ее стопам и дочка Надежда. Девочка уже несколько лет выступает на льду и участвует в постановках мамы.

Этим летом Навка с семьей побывала в Сочи на гастролях. Однако на днях она не смогла появится на шоу, так как заболела. А 21 августа звезда поздравила дочку со знаковым событием.

В соцсети фигуристка выложила трогательные кадры. Она засняла дочку, которая кружилась на улице в лучах солнца. У Надежды отрасли длинные волосы ниже талии. Она выглядела счастливой.

Надежда Пескова. Фото: соцсети Татьяны Навки

«С днем рождения моя любовь!» — написала Навка.

Поклонники осыпали именинницу комплиментами. Надежде исполнилось 10 лет. Многие отметили, что она очень похожа на своего папу Дмитрия Пескова. Другие заявили, что ее длинные волосы выглядят эффектно, поэтому она напоминает принцессу Рапунцель.

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