Татьяна Навка показала свою подросшую дочку Надежду в ее день рождения: «Моя любовь!»

Этим летом Навка с семьей побывала в Сочи на гастролях. Однако на днях она не смогла появится на шоу, так как заболела. А 21 августа звезда поздравила дочку со знаковым событием.
В соцсети фигуристка выложила трогательные кадры. Она засняла дочку, которая кружилась на улице в лучах солнца. У Надежды отрасли длинные волосы ниже талии. Она выглядела счастливой.
Надежда Пескова. Фото: соцсети
«С днем рождения моя любовь!» — написала Навка.
Поклонники осыпали именинницу комплиментами. Надежде исполнилось 10 лет. Многие отметили, что она очень похожа на своего папу
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