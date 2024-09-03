Утяшева призналась, что приревновала Волю к Сысоевой в начале отношений: «Бессонные ночи и слезы в подушку»

Ляйсан Утяшева уже 12 лет счастлива в браке с Павлом Волей . Они воспитывают двоих детей: сына Роберта и дочку Софию. Оказалось, что в самом начале отношений телеведущая увидела Волю с Надеждой Сысоево й на красной дорожке музыкальной премии. Из-за этого она решила, что юморист ее бросил. Появились слухи, что у двух комиков роман. Несколько лет потом Утяшева таила обиду на звезду Comedy Woman, но в итоге им удалось поговорить и помириться.

«Ляйсан с Пашей встречались секретно какое-то время. Мы об этом никто ничего не знали. У нас была огромная компания ребят на Пресне, где мы тусовались, общались, делали музыку. Там же был и Паша – один из наших общих друзей. И на красной дорожке премии Муз-ТВ, наш первый год, когда мы коллективом Comedy Woman выходим на дорожку, там произошла одна ситуация. Я сейчас думаю, что Леша Навацкий перепутал время и сказал мне приехать на час позже. И все мои девочки пошли по дорожке, а я нет. И вот я стою в закулисье, только приехала. Все уже, момент упущен. И тут моя подруга Катя Корнева, которая была директором у Паши, привела его на дорожку. Он видит, всю в расстроенных чувствах и спрашивает: «Что случилось?» Я говорю, что дорожка прошла мимо меня. И он говорит: «Надюш, ничего, не расстраивайся. Сейчас я тебе подарю незабываемый момент». Так и было! Он как друг. Мы проходим по дорожке и на следующий день об этом говорят все. Это произвело фурор, особенно в моем коллективе», – поделилась Сысоева в передаче «Дерзкая готовка».

Тогда у Утяшевой проснулась ревность. Она была уверена, что ее предали.

«Мне подарил бессонные ночи и слезы в подушку. Тебе приписывают роман с Пашей. Попала в Comedy Woman из-за Паши», – заявила телеведущая. «Я просто видела. А когда у тебя отношения только какой-то романтик, я думаю все девушки поймут, что это неловкое состояние, когда ты не можешь подойти к парню и спросить: «А это что такое?» Вы друг другу еще не сказали, что вы парень с девушкой», – пояснила она.

По словам Ляйсан, сейчас они закрыли эту тему. Она сама подловила актрису в подъезде и вызвала на разговор. Они смогли все выяснить и помириться. До сих пор Надежда сожалеет, что не подошла к ней сразу и не прояснила ситуацию.

«Я тебя в подъезде зажала и сказала: «Давай поговорим», – напомнила Утяшева.