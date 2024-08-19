Сысоева поступила как человечище в «Выжить в Дубае»! А Стоун достоин этого?

Саша Стоун весьма несдержанно повел себя во время испытаний с песком в шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ. Он кричал, бегал по площадке и не хотел переделывать свою работу (буквы ТНТ), когда его попросил об этом Павел Воля .

Клинический психолог Родион Барабанов даже предположил, что блогер в детстве мог страдать синдромом дефицита внимания и гиперактивности. И это является следствием вероятной проблемы.

Вместе с тем с неожиданной стороны проявила себя подруга Саши Стоуна, которая переделала задание за него и спасла его от номинации.

«⁠Надя своими действиями поддержала Александра и дала понять, что в экстремальной ситуации на ее плечо можно положиться, поскольку действуют и думают они скооперировано», — похвалил артистку собеседник Teleprogramma.org .