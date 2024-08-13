Ляйсан Утяшева в казаках не скрыла большой размер ступни на фоне маленькой ноги Павла Воли

Ляйсан Утяшева. Фото: пресс-служба ТНТ

Телеведущая Ляйсан Утяшева в модном образе появилась на съемках в пустыне, но ее высмеяли в Сети.

Ляйсан Утяшева уже не первый год работает вместе с мужем Павлом Волей. Они ведут проект на ТНТ «Выжить в Дубае». В новом сезоне участвуют такие селебрити как Саша Стоун, Надежда Сысоева, Вячеслав Чепурченко и другие известные персоны.

Во время очередного выпуска испытания проходили в пустыне. Ляйсан Утяшева предстала в юбке из металлических макси пайеток и белой рубашке в восточном стиле. Ее лук дополняли казаки. Рядом стоял Павел Воля в рубашке и широких брюках, которые надел с ботинками. Зрители заметили, что у телеведущей нога больше, чем у Павла Воли.

Ляйсан Утяшева и Павел Воля. Фото: пресс-служба ТНТ

Поклонники проекта стали бурно обсуждать кадры. Многие предположили, что Ляйсан Утяшева надела просто слишком большие казаки. Другие решили, что просто бывшая гимнастка скрывала свою большую ногу.

«У нее 45-й? Вот это лыжи», — удивилась RarewUUR.

«Какая нога у Ляси! И какая малышка у Пашки!» — отметила Furfa54.

«Поразительно большая нога у Ляйсан!» — заявила KekedaR.

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Нога Ляйсан Утяшевой. Фото: кадр из шоу «Выжить в Дубае»

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