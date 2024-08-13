Ляйсан Утяшева в казаках не скрыла большой размер ступни на фоне маленькой ноги Павла Воли

Ляйсан Утяшева уже не первый год работает вместе с мужем Павлом Волей . Они ведут проект на ТНТ «Выжить в Дубае». В новом сезоне участвуют такие селебрити как Саша Стоун, Надежда Сысоева, Вячеслав Чепурченко и другие известные персоны.

Во время очередного выпуска испытания проходили в пустыне. Ляйсан Утяшева предстала в юбке из металлических макси пайеток и белой рубашке в восточном стиле. Ее лук дополняли казаки. Рядом стоял Павел Воля в рубашке и широких брюках, которые надел с ботинками. Зрители заметили, что у телеведущей нога больше, чем у Павла Воли .