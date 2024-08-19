«Чепурченко опасается Стоуна, считает манипулятором»: что на самом деле чувствует артист по отношению к блогеру

Далеко не все зрители смогли до конца понять суть конфликта, который они наблюдали в эфире шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ .

Перед малыми испытаниями Саша Стоун устроил публичное обличение своих коллег по цеху. Торнике Квитатиани он обвинил в том, что тот якобы говорил: «Хоть бы Саша не вернулся». А Славу Чепурченко в том, что он ему сливал информацию о Торнике.

Под напором Стоуна и Чепурченко, и Квитатиани выглядели потерянными, даже Павлу Воле пришлось приструнить спортсмена, чтобы тот хоть немного помолчал и дал высказаться другим.

Teleprogramma.org попросила профайлера Алексея Филатова , основателя Академии профайлинга, прокомментировать поведение Саши Стоуна и объяснить, что на самом деле чувствовали в этот момент люди, которых он «обличал».

«Стоун несколько приукрашивает свою версию, домысливая о том, что ему бы хотелось услышать. Даже если Торнике что-то об этом и говорил, то конкретно таких слов не было. Возможно, шло обсуждение различных версий и предложений, которые Стоун услышал так, как ему бы хотелось, и гипертрофировал это. Торнике это мог обсуждать только как одну из версий, без точных обещаний и гарантий. Чепуренко обижен на Стоуна и внутри себя на него «забил»: больше там доверия и контакта ждать не стоит. Чепуренко опасается Стоуна и считает его хорошим манипулятором и конкурентом себе», — объяснил эксперт.