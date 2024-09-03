Певец SHAMAN рассказал о своих крестьянских корнях в Оренбурге

Также оттуда и дедушка Дронова Николай Владимирович. Певец отметил, что не застал бабушку Клавдию Михайловну Рябых, но по рассказам родни, она пела в хоре и даже была знакома с Людмилой Зыкиной. Не исключено, что свои вокальные данные артист унаследовал от нее. Поселок, откуда начинается род Ярослава, до сих пор существует. В нем живет 800 человек, большая часть фермеры.
«Когда ты понимаешь, ради чего ты это делаешь, видишь глаза тысяч человек, которые приходят послушать твое творчество, понимаешь, что это твой путь, миссия», – отметил артист.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Читайте также: