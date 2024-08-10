SHAMAN перевел миллион рублей в помощь жителям Курской области: «Мы своих не бросаем»

Уже несколько дней приграничные деревни Курской области подвергаются нападениям. Многие жители пострадали или остались без жилья. Примечательно, что Яна Рудковская , Тимур Хайдаров и его супруга Светлана Сильваши уже перевели деньги, чтобы помочь пострадавшим россиянам. Теперь к ним присоединился Ярослав Дронов , более известный как SHAMAN . Он решил поддержать жителей Курской области.

«Только что я перевел 1 000 000 рублей «Российскому Красному кресту», играющему важнейшую роль в оказании помощи жителям региона», — написал он в соцсети. «Важен каждый рубль, каждая фраза — куряне должны чувствовать: все наши мысли и молитвы сейчас с вами», — заявил певец.

Накануне Максим Галкин* высказался по поводу того, что его критикуют за молчание на фоне происходящего в Курской области. Он отметил, что у него болит сердце за россиян. При этом юморист осудил Дронова, Надежду Бабкину и других артистов, которые, по его мнению, бездействуют.

Он продолжает давать концерты. Однако муж Аллы Пугачевой отметил, что артисты, которые остались в России, тоже не прекратили работать. Он считает, что находится не первым в очереди среди тех, кого за это должны ругать.

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* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.