Пресс-секретарь SHAMAN'a прокомментировал появление в Сети песни «Я — курский»

В Сети завирусилась песня «Я — курский». Она была сделана по мотивам композиции «Я — русский!», которую поет заслуженный артист России SHAMAN . Однако сам Ярослав Дронов не имеет к треку никакого отношения.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Пресс-секретарь музыканта Антон Коробков-Землянский пояснил, откуда взялась эта песня, посвященная Курской области .

По его словам, это дело рук нейросети, хоть в треке и звучит очень реалистично голос Дронова. Коллектив музыканта поощрил такую инициативу, назвав ее «позитивной».

Известно, что ролик с песней в своих социальных сетях разместил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов, пишет «Абзац».