Пресс-секретарь SHAMAN'a прокомментировал появление в Сети песни «Я — курский»

В Сети завирусилась песня «Я — курский». Она была сделана по мотивам композиции «Я — русский!», которую поет заслуженный артист России
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Пресс-секретарь музыканта Антон Коробков-Землянский пояснил, откуда взялась эта песня, посвященная
По его словам, это дело рук нейросети, хоть в треке и звучит очень реалистично голос Дронова. Коллектив музыканта поощрил такую инициативу, назвав ее «позитивной».
Известно, что ролик с песней в своих социальных сетях разместил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов, пишет «Абзац».
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