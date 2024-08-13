Пресс-секретарь SHAMAN'a прокомментировал появление в Сети песни «Я — курский»

Ярослав Дронов. Фото: Global Look Press

По его словам, Ярослав Дронов не записывал новую версию.

В Сети завирусилась песня «Я — курский». Она была сделана по мотивам композиции «Я — русский!», которую поет заслуженный артист России SHAMAN. Однако сам Ярослав Дронов не имеет к треку никакого отношения.

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

Пресс-секретарь музыканта Антон Коробков-Землянский пояснил, откуда взялась эта песня, посвященная Курской области.

По его словам, это дело рук нейросети, хоть в треке и звучит очень реалистично голос Дронова. Коллектив музыканта поощрил такую инициативу, назвав ее «позитивной».

Известно, что ролик с песней в своих социальных сетях разместил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов, пишет «Абзац».

Ранее Ярослав Дронов анонсировал свой концерт на Красной площади.

Читайте также:

Читайте также