SHAMAN, Чеботина, Газманов и другие звезды пообщались со студентами Академии Крутого на кэмпе «Новая волна»

Недавно в Сочи прошел фестиваль « Новая волна ». Многие артисты приехали на мероприятие, которое Игорь Крутой организовал в Сириусе. Ведущими стали Лера Кудрявцева, Тимур Родригез, а также другие персоны. Пели и сидели в кресле жюри Филипп Киркоров, Лариса Долина, Сергей Лазарев, а также другие артисты. Как оказалось, на фестивале смогли побыть не только зрители, которые купили билеты.

Там же состоялся летний творческий кэмп «Новая волна», который впервые организован Академией Крутого. Каждый день дети и подростки могли побывать на разных мероприятиях от мастер-классов по вокалу до встреч со знаменитостями. Им удалось пообщаться с Люсей Чеботиной, Олегом Газмановым, Хабибом, а также с другими гостями фестиваля. А также хор Академии выступал на сцене вместе с такими персонами, как Юлианна Караулова, Льв Лещенко, Ирина Аллегрова и Сосо Павлиашвили.

Позже дети смогли принять участив конкурсе «Битва талантов». В состав жюри вошел SHAMAN . В итоге победила восьмилетняя Ева Лейман из Барнаула. Она сможет принять участие в телефестивале Академии — «Рождественская песенка года» и выйти на одну сцену с российскими исполнителями.

SHAMAN во время общения со студентами дал им советы и поделился своим опытом.

«Я всегда занимался своим делом, шел по прямому пути, никогда с него не сворачивая. Помимо упорства, у меня есть еще одно качество, которое мне помогало держаться на плаву, идти вперед и вытягивало из любых сложных ситуаций. Это качество называется одержимость. Я одержим своим делом. Так что желаю всем начинающим артистам таланта, трудолюбия и одержимости».