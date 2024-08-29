SHAMAN, Чеботина, Газманов и другие звезды пообщались со студентами Академии Крутого на кэмпе «Новая волна»

Недавно в Сочи прошел фестиваль «
Там же состоялся летний творческий кэмп «Новая волна», который впервые организован Академией Крутого. Каждый день дети и подростки могли побывать на разных мероприятиях от мастер-классов по вокалу до встреч со знаменитостями. Им удалось пообщаться с Люсей Чеботиной, Олегом Газмановым, Хабибом, а также с другими гостями фестиваля. А также хор Академии выступал на сцене вместе с такими персонами, как Юлианна Караулова, Льв Лещенко,
Позже дети смогли принять участив конкурсе «Битва талантов». В состав жюри вошел
«Я всегда занимался своим делом, шел по прямому пути, никогда с него не сворачивая. Помимо упорства, у меня есть еще одно качество, которое мне помогало держаться на плаву, идти вперед и вытягивало из любых сложных ситуаций. Это качество называется одержимость. Я одержим своим делом. Так что желаю всем начинающим артистам таланта, трудолюбия и одержимости».
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