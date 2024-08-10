Гарик Харламов высказался о Кристине Асмус и разделе имущества: «У нас у всех были и ссоры, и скандалы, и все на свете»

Однако в новом интервью Гарик говорил о своей избраннице с восхищением и нежностью. Также он высказался о разводе с Асмус. Артист подчеркнул, что даже такой сложный период много ему дал.
«Мы все люди. У нас у всех были и ссоры, и скандалы, и все на свете. Но в конечном итоге ты идешь дальше. Мне это дало огромное количество юмора. Много-много миниатюр, шуток между Пашкой Волей и мной, где я его стебу, что он подкаблучник, а он меня стебет про все мои разводы и про полдома», — сказал юморист.
Сейчас Харламов сосредоточен на своей семье. Он публично говорит, что хочет завести еще детей. По его словам, они с Катериной уже над этим работают.
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