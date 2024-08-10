Гарик Харламов высказался о Кристине Асмус и разделе имущества: «У нас у всех были и ссоры, и скандалы, и все на свете»

Гарик Харламов уже давно расстался с Кристиной Асмус. Они неожиданно для поклонников развелись. Однако актриса продолжала еще несколько лет жить под одной крышей с бывшим супругом. Порой между ними возникали ссоры из-за раздела имущества. Однако ради дочки Анастасии они смогли найти общий язык. А недавно юморист снова женился. Его избранницей стала коллега Катерина Ковальчук . Он столкнулся с тем, что юмористы его высмеивают, так как он ранее зарекался больше не играть свадьбу.

Однако в новом интервью Гарик говорил о своей избраннице с восхищением и нежностью. Также он высказался о разводе с Асмус. Артист подчеркнул, что даже такой сложный период много ему дал.

«Мы все люди. У нас у всех были и ссоры, и скандалы, и все на свете. Но в конечном итоге ты идешь дальше. Мне это дало огромное количество юмора. Много-много миниатюр, шуток между Пашкой Волей и мной, где я его стебу, что он подкаблучник, а он меня стебет про все мои разводы и про полдома», — сказал юморист.

Сейчас Харламов сосредоточен на своей семье. Он публично говорит, что хочет завести еще детей. По его словам, они с Катериной уже над этим работают.