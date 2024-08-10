Сколько детей у Харламова?

Гарик Харламов не раз шутил над тем, как потерял половину имущества после развода с Кристиной Асмус . Они жили вместе семь лет. Актер отмечает, что самое лучшее, что он сделал в жизни — дочка Анастасия. После расставания бывшие супруги решили остаться друзьями. Хотя некоторое время между ними были конфликты.

Примечательно, что в этом году юморист сделал предложение руки и сердца Катерине Ковальчук , с которой познакомился на съемках сериала «Гусар». Недавно Гарик с ней сыграл пышную свадьбу . Он надеется, что этот брак будет счастливым.

К слову, актер редко говорит, что пережил еще один развод. Его первой женой была не Кристина, а Юлия Лещенко — бывший менеджер одного из ночных клубов Москвы. Они были в браке три года. Однако общих детей у них нет. Харламов растит только одну дочку. Но он заявляет, что мечтает снова стать отцом.