Абрамов и Алсу не смогут помириться, заявила ясновидящая Миронова: «У Яна появится еще двое детей от новой девушки»

27 августа Алсу получила развод. С мужем Яном Абрамовым она перестала жить еще в прошлом году. При этом весной артистка подала на развод. По всей видимости, на тот момент она осознала, что не хочет спасать свой брак. Певица не раскрывала всех подробностей, но дала понять, что слухи про измены Яна с бывшей возлюбленной Анастасией Решетовой — правда. Теперь бывшим супругам предстоит поделить совместно нажитое имущество.

Ясновидящая, экстрасенс, парапсихолог Дарья Миронова в беседе с Teleprogramma.org заявила, что на воссоединение Алсу и Яна не нужно надеяться. Она также рассказала, что ждет певицу и ее бывшего супруга в будущем.

«Здесь мы можем говорить, что Алсу не готова к новым отношениям, и ближайшие 2 года она будет находиться в свободных отношениях без каких-либо серьезных семейных союзов. Она пойдет сейчас максимально делать ставку на карьеру на свое развитие. И, конечно, у нас будет эпопея дележки жилищно-квартирно-имущественного вопроса. Нас ожидает несколько судебных заседаний с Яном Абрамовым, в результате которых Алсу хочет максимально отжать по справедливости общее имущество. Здесь она имеет полные права и законные основания на подобные решения. Что касается Яна, то да, в ближайший год его ожидает общение с его новой девушкой, его официальный статус и двое детей, которых он еще сделает. Так что Ян и Алсу больше никогда не будут вместе. Алсу не прощает подобных предательств и это окончательное бесповоротное решение, которое было ею принято.

Причем, старшие дети Алсу понимали ситуацию, это решение было принято на их общем внутреннем семейном совете. И оно не было спонтанным, не было эмоциональным. Оно было решением таким, которым человек идет постепенно, поэтому возврат как бы к таким отношениям невозможен. И, наверное, верна здесь такая пословица, что дважды в одну и ту же воду не входят. Иногда даются такие браки для рождения детей. Это человек-урок, когда Алсу из этих отношений может извлечь соответствующую для себя максимальную пользу. Понять, что она сделала правильно, что неправильно, чтобы взвесить свои какие-то ошибки, ошибки бывшего партнера. Это дает мудрость. Я абсолютно уверена, что Алсу найдет свое тихое семейное счастье, но это будет не раньше, чем через пару лет, а сейчас карьера, карьера, карьера и, может быть, оно к лучшему», — поделилась Миронова.