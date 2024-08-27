Абрамов и Алсу не смогут помириться, заявила ясновидящая Миронова: «У Яна появится еще двое детей от новой девушки»

27 августа Алсу
Ясновидящая, экстрасенс, парапсихолог
«Здесь мы можем говорить, что Алсу не готова к новым отношениям, и ближайшие 2 года она будет находиться в свободных отношениях без каких-либо серьезных семейных союзов. Она пойдет сейчас максимально делать ставку на карьеру на свое развитие.
И, конечно, у нас будет эпопея дележки жилищно-квартирно-имущественного вопроса. Нас ожидает несколько судебных заседаний с Яном Абрамовым, в результате которых Алсу хочет максимально отжать по справедливости общее имущество. Здесь она имеет полные права и законные основания на подобные решения.
Что касается Яна, то да, в ближайший год его ожидает общение с его новой девушкой, его официальный статус и двое детей, которых он еще сделает. Так что Ян и Алсу больше никогда не будут вместе. Алсу не прощает подобных предательств и это окончательное бесповоротное решение, которое было ею принято.
Причем, старшие дети Алсу понимали ситуацию, это решение было принято на их общем внутреннем семейном совете. И оно не было спонтанным, не было эмоциональным. Оно было решением таким, которым человек идет постепенно, поэтому возврат как бы к таким отношениям невозможен. И, наверное, верна здесь такая пословица, что дважды в одну и ту же воду не входят.
Иногда даются такие браки для рождения детей. Это человек-урок, когда Алсу из этих отношений может извлечь соответствующую для себя максимальную пользу. Понять, что она сделала правильно, что неправильно, чтобы взвесить свои какие-то ошибки, ошибки бывшего партнера. Это дает мудрость. Я абсолютно уверена, что Алсу найдет свое тихое семейное счастье, но это будет не раньше, чем через пару лет, а сейчас карьера, карьера, карьера и, может быть, оно к лучшему», — поделилась Миронова.
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